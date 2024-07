Madagascar: Parc national d'Isalo - Intégration prochaine dans le réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO

La région Ihorombe qui abrite le parc national d'Isalo fait partie des destinations les plus prisées par les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux à Madagascar.

Connu mondialement pour son paysage unique, le parc attire un nombre croissant de touristes. Au cours du premier semestre de cette année, le nombre de visiteurs du Parc National de l'Isalo a augmenté de 9 % par rapport à la même période en 2023.

En effet, ce site a enregistré 1 828 visiteurs contre 1 650 visiteurs en 2023 sur la même période, marquant une tendance à la hausse qui confirme sa renommée croissante dans la région Ihorombe.

Parmi les visiteurs enregistrés cette année, 1 309 d'entre eux sont des étrangers provenant de différents pays et 519 personnes sont des nationaux. Ayant déjà une renommée internationale du parc national d'Isalo, les promoteurs de la destination prévoient également de l'intégrer prochainement dans le réseau mondial des Géo parcs de l'UNESCO.

Stimuler le géo tourisme

Ce sont des zones géographiques uniques et unifiées où des sites et des paysages d'importance géologique internationale sont gérés selon un concept holistique de protection, d'éducation et de développement durable, d'après les informations publiées sur le site de cette organisation internationale. Leur approche ascendante, qui combine conservation et développement durable tout en impliquant les communautés locales, est de plus en plus populaire.

Il y a actuellement 213 géo parcs mondiaux UNESCO dans 48 pays, a-t-on appris. Concernant le cas du parc national d'Isalo, « le dossier d'inscription actuellement en cours de préparation Isalo devrait rejoindre ce réseau prestigieux d'ici 2026.

Cette initiative vise à stimuler le géo tourisme dans la région, en mettant en valeur la géo diversité remarquable du parc qui inclut la géologie, la morphologie, l'archéologie, la culture et la paléontologie », a fait savoir Jean Jacques Rakotoarivelo, directeur du parc. « L'intégration au Global Geoparks Network de l'Unesco représente une opportunité majeure pour Isalo, en renforçant son attractivité touristique et en contribuant au développement durable de la région grâce au géo tourisme », a-t-il poursuivi.

Isalo Raid

Par ailleurs, l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) a contribué à l'organisation de la 17e édition de l'Isalo Raid en collaboration avec l'Office Régional du Tourisme d'Ihorombe (ORTI), Madagascar National Parks et l'association Randomada.

Cet événement d'envergure internationale s'est déroulé au cœur du parc à Ranohira. Près de 230 compétiteurs de différentes nationalités dont entre autres, des Suédois, des Français et des Américains y ont participé, en plus des coureurs et randonneurs nationaux déjà habitués aux circuits. Ils ont eu l'expérience unique de découvrir à travers plusieurs circuits la richesse de ce joyau naturel pour ne citer que sa piscine naturelle.