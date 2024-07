Madagascar: Education - Les écoles au coeur d'une réforme numérique

La mise à l'échelle des services numériques dans les établissements scolaires de la région Atsinanana a été lancée cette semaine. Cela permettra aux élèves et aux enseignants d'accéder à des contenus pédagogiques de qualité, d'améliorer la gestion des données et de renforcer la communication entre les différentes parties prenantes.

En intégrant la technologie à l'école, on prépare aussi les élèves à leur avenir professionnel. C'est dans cette optique que le ministère de l'Education nationale (MEN) et l'Unité de Gouvernance Digitale (UGD), dans le cadre du projet PRODIGY (Projet de gouvernance digitale et de gestion de l'identité Malagasy), ont procédé au lancement de la mise à l'échelle des services numériques dans les établissements scolaires de la région d'Atsinanana grâce au financement de la Banque mondiale.

Des ateliers-formations de trois jours ont été organisés à cet effet les 15, 16 et 17 juillet à l'EPP Beryl Rose. A travers ce projet, les écoles seront dotées des outils et des ressources nécessaires pour tirer parti des technologies numériques.

Dans les Circonscriptions scolaires (CISCO) de Toamasina I et II, 18 ZAP et 46 établissements en seront les bénéficiaires pour la région Atsinanana. « La mise à l'échelle des services numériques dans la région Atsinanana est une première étape importante dans le processus de transformation numérique du secteur de l'éducation à Madagascar. L'UGD et le MEN envisagent d'étendre ce projet à d'autres régions du pays dans les années à venir », informe le MEN.

%

Avantages

Les services numériques qui seront déployés dans le cadre de ce projet comprennent le suivi de l'assiduité du personnel, le suivi des transferts et des dépenses des caisses d'écoles, la collecte de données rapides, la formation à distance (e-learning) ou encore le registre des élèves. Des formations seront encore dispensées aux directeurs d'établissements scolaires et aux autres acteurs clés. Ce projet permettra aux élèves d'apprendre plus efficacement, aux enseignants d'être plus productifs et aux gestionnaires d'avoir une meilleure visibilité sur les opérations scolaires.