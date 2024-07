Niger: Attaque terroriste- Sept civils tués près du Burkina Faso (armée)

Sept civils ont été tués cette semaine par des "terroristes" dans un village de la région de Tillabéri dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, a annoncé mercredi soir l'armée comme rapporté par aniamey.com.

Selon cette source, « des terroristes à moto ont attaqué (cette semaine) le village de Dosso Kourégou, situé à environ 13 km au nord-ouest de Kokorou, en tuant sept civils et volé du bétail » indique l'armée dans son dernier bulletin des opérations.

« En début de semaine », peu avant l'attaque de Dosso Kourégou, « des patrouilles de l'opération (antiterroriste) Niya » ont « neutralisé 13 terroristes »- et "arrêté 29 autres" dans des zones à Dargol et Bankilaré, deux départements de Tillabéri et voisins de Burkina Faso, ajoute- t-elle.

Kokorou est situé dans le département de Téra, où 20 soldats de l'opération Niya avaient été tués le 25 juin, dans une attaque menée par « une coalition de groupes armés ».

En réponse à la mort des 20 militaires, l'armée avait lancé des opérations aériennes et terrestres, affirmant avoir tué « plus de 100 terroristes » en une semaine. Le département de Téra est situé dans la vaste région de Tillabéri, au sein de la zone dite des « trois frontières » entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso devenue un repaire pour les jihadistes sahéliens affiliés à l'Etat islamique et Al-Qaïda.

Dans cette zone, les civils sont fréquemment visés par les jihadistes, qui entraînent d'importants déplacements d'habitants. Téra est également le lieu de passage de milliers de camions de fret du Niger arrivant chaque mois du port de Lomé, au Togo, via le nord du Burkina, sous escorte des armées des deux voisins.

Le Niger, dirigé par des militaires au pouvoir depuis un coup d'Etat en juillet 2023, est également confronté dans son sud-est par les violences de Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP).

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont trois pays qui forment l’Alliance des Etats du Sahel( Aes) ,qui ont annoncé leur retrait de la Cédéao pour créer une confédération.