Maroc: Les lauréats du 4è Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire dévoilés

Rabat — Les lauréats de la 4è édition du Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire ont été dévoilés, mercredi à Rabat, lors d'une cérémonie en présence du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Ainsi, Ibtissame Azzaoui a reçu le prix de mérite destiné aux thèses de doctorat pour sa thèse en langue française intitulée "La diplomatie parlementaire marocaine en Afrique : une nouvelle approche de la gouvernance stratégique", tandis qu'Abderrahim Bouziani a remporté le prix d'encouragement pour sa thèse sur "L'évaluation parlementaire des politiques publiques au Maroc : une étude comparative".

Le prix destiné aux ouvrages publiés, "Premier prix de mérite", a été décerné à Zouhair Ghazali pour son livre "Les relations du Parlement avec les institutions et instances de gouvernance : limites de l'indépendance et impact de la fonction consultative sur la qualité de l'action parlementaire".

Dans la même catégorie, le "Deuxième prix de mérite" est revenu à Othmane Ziani, pour son ouvrage "Le Parlement marocain et les défis de la transition numérique : étude dans le cadre de l'évolution de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle".

S'exprimant à cette occasion, M. Talbi El Alami a souligné que l'objectif de ce prix est de récompenser les ouvrages scientifiques distingués et de motiver les chercheurs à accorder davantage d'intérêt aux études parlementaires et à aborder les problématiques et questions liées à la pratique, particulièrement en matière de législation, de contrôle, d'évaluation des politiques publiques, de diplomatie parlementaire et de participation citoyenne.

Afin de renforcer la formation rigoureuse dans le domaine de l'action parlementaire, la Chambre des représentants continue d'ouvrir ses portes aux jeunes chercheurs en leur donnant accès aux informations et données nécessaires pour mener à bien leurs recherches, comme en témoigne le nombre important d'étudiants chercheurs qu'elle reçoit chaque année et qui bénéficient d'opportunités de formation, d'accès aux services de la bibliothèque de la Chambre et de l'accompagnement de son personnel, a-t-il ajouté.

Décerné conformément aux dispositions de l'article 350 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, le Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire vise à encourager les travaux scientifiques de qualité liés à l'action parlementaire, qu'il s'agisse d'une thèse de doctorat soutenue ou d'un ouvrage publié.