Maroc: Tétouan - Un Salon des produits du terroir célèbre la contribution de l'INDH à la promotion des coopératives

Tétouan — Un Salon des produits du terroir a ouvert ses portes, mardi à Tétouan, avec la participation d'une vingtaine de coopératives partenaires de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et ce dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives.

A cet égard, plusieurs coopératives de la province de Tétouan et d'ailleurs ont présenté leurs différents produits du terroir et locaux dans les stands installés au Souk Chamali, en présence des différents partenaires locaux de l'INDH. Parmi les produits exposés figurent des produits alimentaires et cosmétiques, des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des habits traditionnels tissés à la main par les artisans des coopératives, dans le cadre de projets qui ont vu le jour, grâce au soutien et à l'accompagnement de l'Initiative.

Cet événement socio-économique vise à célébrer les coopératives locales et nationales et à mettre en lumière leur rôle et leur contribution à la promotion de l'économie sociale et solidaire et à l'inclusion économique, notamment au profit des jeunes et des femmes, ainsi qu'à célébrer le 2è anniversaire de l'ouverture du Souk Chamali, qui constitue une plateforme de commercialisation dédiée aux coopératives de la province de Tétouan.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale de la province de Tétouan, Brirhet Mohssine, a souligné que le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la province de Tétouan commémore la Journée internationale des coopératives, à travers une série d'activités, dont l'organisation de ce salon qui met en valeur les produits des coopératives agricoles et industrielles partenaires.

M. Brirhet a fait savoir que cet événement vise également à célébrer le 2è anniversaire de l'ouverture du Souk Chamali, qui représente une plateforme importante mise à la disposition des coopératives pour présenter et commercialiser leurs produits dans un espace attractif et accueillant.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu'environ 30 coopératives ont été soutenues par l'INDH dans le cadre de sa 3è phase, notamment son axe relatif à l'économie sociale et solidaire, avec une enveloppe budgétaire de 14,6 millions de dirhams (MDH), dont le complexe "Souk Chamali", qui a impulsé une forte dynamique au secteur coopératif dans la province et est devenu un modèle à l'échelle nationale.

Le responsable a affirmé que la plupart des exposants au salon sont des coopératives de femmes du monde rural issues des différentes régions du Royaume. Selon les organisateurs, le Souk Chamali, inauguré en juin 2022, fait partie des projets soutenus par l'INDH dans sa troisième phase, visant notamment l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, notant que le nombre des coopératives partenaires dans ce projet est passé de 28 en 2022 à 63 actuellement.

Le nombre de produits proposés sur le marché est, quant à lui, passé de 320 à 1.575 entre 2022 et 2024, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 4 MDH à plus de 6 MDH, soit une hausse de plus de 30%, ce qui reflète le développement et la réussite du marché dans l'atteinte de ses principaux objectifs, notamment l'amélioration du revenu et du niveau de vie des bénéficiaires du secteur coopératif au niveau de la province. En outre, les bénéficiaires ont salué l'organisation de ce salon et le soutien constant de l'INDH, soulignant que l'Initiative les a aidés à développer leurs activités et à améliorer leur situation sociale.

Cette cérémonie a également été l'occasion de souligner le rôle social et environnemental des coopératives, notamment en matière de renforcement de l'autonomisation économique des communautés locales, de création d'opportunités d'emplois durables et de valorisation des ressources.