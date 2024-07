Maroc: Un magazine autrichien met en avant les atouts économiques du Royaume, 'pont idéal' entre l'Europe et l'Afrique

Vienne — Le magazine semestriel autrichien "Society" a mis en relief la position du Maroc en tant "porte d'entrée" et "pont idéal" entre l'Europe et l'Afrique, à la faveur, notamment, de ses investissements dans les infrastructures, sa performance économique solide et ses politiques favorables aux entreprises.

Sous le titre "Le Maroc : La porte d'entrée de l'Europe en Afrique", la publication relève que la "situation géopolitique et les efforts des entreprises européennes pour diversifier les chaînes d'approvisionnement font du Royaume du Maroc un pont idéal entre l'Europe et l'Afrique".

"Investissement dans les infrastructures, accords commerciaux, performances économiques solides, faibles coûts de main-d'oeuvre et politiques favorables aux entreprises" sont autant d'atouts qui figurent sur la liste des investisseurs potentiels, fait remarquer le magazine dans son numéro de juillet-décembre.

En effet, poursuit-on, plus de la moitié des exportations marocaines (56%) sont destinées à l'Union européenne (UE), notant que le Maroc est en train de devenir une plaque tournante stratégique pour la région de l'Afrique du Nord et le continent africain.

"Des produits manufacturés à l'agriculture, le Maroc peut être un partenaire avantageux pour diverses industries européennes", assure Rudolf Thaler, ancien directeur régional de l'Afrique à la Chambre économique fédérale d'Autriche et auteur de l'article, énumérant les différents points forts du Royaume.

Ainsi, au volet des performances économiques solides, la publication rappelle que plusieurs institutions économiques internationales, dont le Fonds monétaire international (FMI), s'attendent à des taux de croissance économique de 3,1% en 2024 et de 3,3 % en 2025.

Fin mars, S&P Global Ratings a relevé la perspective du Maroc de "stable" à "positive", poursuit M. Thaler, mettant en avant "la résistance du Maroc à de nombreux chocs au cours des cinq dernières années comme la pandémie de COVID-19 et les sécheresses".

"Society" cite aussi la position du Maroc en tant que "pionnier de l'énergie verte en Afrique", en voulant pour preuve les perspectives mondiales sur l'hydrogène vert de Deloitte pour 2023, qui présentent le Maroc comme un candidat de choix pour une production significative d'hydrogène vert et comme l'un des pays ayant le plus grand potentiel pour exporter l'hydrogène vert.

L'article s'intéresse également à l'organisation de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, notant que des investissements de "grande ampleur" sont attendus dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et de la Coupe du monde de football 2030.

"Le tourisme marocain est en plein essor", poursuit le magazine, en mettant en relief le fait que le Maroc est le pays le plus visité d'Afrique, suivi de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. "Sa culture vibrante, ses paysages époustouflants et son hospitalité ont attiré 14,5 millions de touristes en 2023, une année record".

Au volet des perspectives pour les entreprises, la publication rappelle que le Maroc est le troisième marché d'exportation de l'Autriche en Afrique, notant que de plus en plus d'entreprises autrichiennes et européennes sont intéressées par l'établissement et l'expansion de leurs unités de production au Maroc eu égard aux opportunités commerciales attrayantes.

L'article fait partie d'un focus de 20 pages dédié au Royaume, fruit d'une collaboration entre la représentation diplomatique du Royaume à Vienne et la direction de publication du magazine. Des journalistes ont fait, à cet effet, le déplacement au Maroc pour réaliser des interviews et visiter des sites historiques et touristiques du Royaume, dans les villes de Rabat, Casablanca, Marrakech et Essaouira.