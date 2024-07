Maroc: La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat lance une visite virtuelle exclusive à la Kasbah des Oudayas

Rabat — La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a lancée une visite virtuelle exclusive à la Kasbah des Oudayas, dans le cadre de son programme ambitieux "La digitalisation du patrimoine".

Cette visite permettra aux internautes d'accéder virtuellement à la Kasbah des Oudayas dans son ensemble, y compris les lieux non ouverts au public, une visite virtuelle exclusive que la Fondation offre au grand public, indique la Fondation dans un communiqué. A travers ces visites, ajoute la même source, le visiteur aura l'occasion de découvrir l'histoire de la Kasbah et les civilisations qui s'y sont succédées, tout en s'informant sur les principaux changements qu'a connus la Kasbah en raison de son emplacement géographique stratégique.

Outre les quatre langues mises à la disposition des visiteurs pour cette visite guidée (arabe, français, anglais et espagnol), garantissant un accès fluide en son, photo et texte écrit, la Fondation propose de vivre l'expérience à travers une visite libre pour explorer la Kasbah sans guide. La réalisation du projet de digitalisation de la Kasbah des Oudayas vise à renforcer les missions de la Fondation en matière de préservation du patrimoine culturel de la ville de Rabat, précise le communiqué, faisant observer que "l'objectif de cette opération va au-delà d'une simple visite virtuelle des sites patrimoniaux".

Cette visite immersive "permet de conserver tous les détails des sites patrimoniaux, et ce grâce à un relevé topographique de terrain du site qui s'appuie sur des équipements spécialisés et des technologies modernes, permettant de capturer au millimètre près toutes ses particularités (architecturales, techniques, etc)", ajoute-t-on.

La digitalisation de la Kasbah des Oudayas constitue la deuxième étape du programme de digitalisation du patrimoine, supervisé par la Fondation, qui a déjà travaillé auparavant sur la digitalisation du Fort de Rottembourg, dans le cadre d'un projet pilote qui a suscité un vif intérêt de la part du grand public et des acteurs du secteur.

La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat a également noté que le choix du digital s'est imposé comme un outil principal de sensibilisation, l'encourageant ainsi à digitaliser le patrimoine culturel selon une approche à trois niveaux. Le premier niveau, explique-t-on, consiste à encourager la digitalisation des biens culturels, soulignant que la Fondation veille à conjuguer les efforts des parties prenantes et à les inciter à digitaliser les biens culturels, dans le cadre de partenariats multilatéraux avec diverses institutions spécialisées dans les technologies de digitalisation et de préservation du patrimoine culturel.

Quant au deuxième niveau, il concerne la promotion de la création de plateformes digitales qui mettent le patrimoine à la disposition du grand public, des institutions et des milieux universitaires et académiques, à des fins récréatives, professionnelles ou de recherche, en vue d'améliorer l'accès à la culture. Pour ce qui est du troisième niveau, il fournit des outils pédagogiques pour la médiation culturelle. A cet égard, la Fondation développe divers outils éducatifs (visites virtuelles, vidéos explicatives, réalité augmentée) pour promouvoir la médiation culturelle et préserver la mémoire collective.

La visite virtuelle de la Kasbah des Oudayas est accessible via le site web de la Fondation https://fspcrabat.ma, conclut le communiqué.