Madagascar: Ambassade de Chine - Des échanges avec les médias autour de la « coexistence pacifique »

L'ambassade de Chine à Madagascar a organisé, mardi dernier à Mahamasina, dans le cadre de l'initiative « salon des médias », des échanges sur les principes de la « coexistence pacifique », valeurs chères à la diplomatie chinoise.

Au cœur des discussions se trouvaient des concepts fondamentaux : le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, l'égalité et les avantages mutuels. Ces principes sont véhiculés par la diplomatie chinoise, et que l'Empire du Milieu s'efforce de promouvoir, surtout dans le contexte actuel de tensions internationales.

Dans ce cadre, la Chine entend renforcer ses « partenariats » avec les médias locaux pour mieux diffuser ces valeurs. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie chinoise plus large de promotion de la coexistence pacifique à travers le monde. Déjà en juin dernier, l'ambassade chinoise à Antananarivo avait organisé une visite en Chine pour des journalistes et autres professionnels des médias malgaches. Cette visite avait pour objectif de leur faire découvrir les outils mis en place par le gouvernement chinois pour promouvoir ces principes dans un monde de plus en plus globalisé.

Les participants à ces échanges ont salué l'initiative, soulignant l'importance de telles rencontres pour favoriser la compréhension mutuelle et la collaboration. Ils ont notamment apprécié l'opportunité de mieux comprendre la vision chinoise de la coexistence pacifique et de discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. L'ambassade de Chine à Madagascar, quant à elle, a réaffirmé son engagement à poursuivre ces échanges et à soutenir les médias locaux dans leurs efforts pour promouvoir une information équilibrée et constructive.