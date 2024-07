Madagascar: Christian Ntsay - Cinquième présentation de son programme au Parlement

Le Premier ministre se présentera devant le Parlement d'ici le 12 août prochain.

Quatre fois

« Dans les trente jours de sa nomination, le Premier ministre présente son programme de mise en oeuvre de la Politique Générale de l'Etat au Parlement qui peut émettre des suggestions ». En application de ces dispositions de l'article 99 alinéa 1er de la Constitution, le PM se rendra à Tsimbazaza et à Anosikely le 12 août 2024 au plus tard puisqu'il a été nommé le 12 juillet dernier.

Christian Ntsay est rompu à l'exercice dans la mesure où il l'a déjà effectué à quatre reprises. La première fois, le 28 juin 2018 après sa nomination au poste de Premier ministre de consensus par le président Hery Rajaonarimampianina le 04 juin de la même année. La seconde fois, le 04 février 2019 après son maintien au Palais de Mahazoarivo par décret en date du 24 janvier 2019 du président nouvellement élu, Andry Rajoelina.

La troisième fois, le 16 août 2019 après sa reconduction le 19 juillet 2019, au lendemain des législatives du 27 mai 2019. La quatrième fois, le 1er février 2024 après sa confirmation à la tête du gouvernement le 24 janvier 2024 après le « premier tour dia vita » du candidat Andry Rajoelina à la présidentielle du 16 novembre 2023.

%

« 3 Andry »

Ce sera donc pour la cinquième fois que Christian Ntsay présentera devant le Parlement, le programme de mise en oeuvre de la Politique Générale de l'Etat (PGE) qui est articulée autour des « 3 Andry » préconisés par ...Andry Rajoelina, à savoir, la valorisation du capital humain ; la promotion de l'industrie ; et la bonne gouvernance.

Un triptyque forcément cautionné par la majorité parlementaire dont les membres sont tous avec le président comme l'indique la dénomination « Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina ». Même les faux vrais ou vrais faux Indépendants vont certainement se rallier - si ce n'est déjà le cas - à l'IRMAR.

Session extraordinaire

De toute façon, avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale en général et du Bureau permanent en particulier, les rapports entre le gouvernement et le Parlement s'annoncent plus constructifs et moins conflictuels. Sans toutefois remettre en cause le rôle du Parlement en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques.

La question qui se pose est de savoir si le Premier ministre Christian Ntsay sera entouré des ministres démissionnaires ou par les membres du nouveau gouvernement lors de la présentation de son programme de mise en oeuvre de la PGE. Une chose est sûre, le Parlement sera réuni pour l'occasion en session extraordinaire puisque « la première session ordinaire commence le premier mardi de mai, et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de Finances, le troisième mardi d'octobre ».

Rentrée parlementaire

Après la session spéciale dédiée à la constitution du bureau permanent et à la formation des commissions, le Parlement sera convoqué en session extraordinaire. Et ce, en attendant la véritable rentrée parlementaire prévue le mardi 15 octobre 2024. Juste au lendemain de l'anniversaire de la proclamation de la République malgache qui a connu, en l'espace de 66 ans, des hauts et des bas.

Mais aussi des débats. A l'image de la présentation du programme de mise en oeuvre de la PGE par Christian Ntsay qui a fait l'exercice devant deux Assemblées différentes (la sortante et la précédente) en l'espace de 6 ans. Jamais deux sans trois pour le chef du gouvernement dont la prochaine prestation sera probablement reçue par le Parlement... 5 sur 5.