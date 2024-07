Madagascar: Observatoire SAFIDY - ' Réglementer la période de pré-campagne'

Les élections législatives du 29 mai 2024, marquées par une participation plus active des acteurs politiques, ont abouti au renouvellement des membres de l'Assemblée nationale.

Elles se sont déroulées dans un calme relatif malgré quelques incidents inquiétants et défaillances constatés. Pour contribuer à la crédibilité, à la transparence et à la légitimité du processus électoral lors de ces élections et pour assurer une observation représentative, l'observatoire SAFIDY a observé 3 839 bureaux de vote couvrant 409 communes, réparties dans les 120 districts et 23 régions du pays, en déployant des observateurs fixes et mobiles, à long et court terme. Il a été la plus grande mission d'observation déployée pour ces élections.

Des recommandations prioritaires pour améliorer l'organisation des élections et prévenir les mauvaises pratiques électorales ont été émises. Il s'agit d'opérationnaliser de manière effective la CCFVP (Commission de Contrôle de Financement de la Vie Politique) en lui accordant des moyens suffisants pour qu'elle puisse remplir son mandat efficacement.

Mettre en place et opérationnaliser de manière effective l'ANRCM (Agence Nationale de Régulation de Contrôle des Médias). Réglementer la période de pré-campagne électorale, allant de la date de la convocation des électeurs jusqu'au début de la campagne électorale, afin d'éviter les dérives.

Cadres de concertation

D'autres recommandations, émises consistent à améliorer la formation du personnel de la CENI et de ses démembrements afin de garantir une meilleure conformité aux procédures (écarts observés dans les résultats des SRMV et ceux de la CENI, tirage des signataires des bulletins uniques).

L'observatoire a également préconisé d'assurer un meilleur accès des observateurs à tous les niveaux (BV, SRMV, TPI, juridictions électorales) et leur fournir les informations nécessaires à leur analyse. Il incite à uniformiser les pratiques au niveau de tous les SRMV en favorisant la transparence et en garantissant un accès égal aux informations pour tous les observateurs.

Il encourage également à assurer la transparence et la publication à temps du budget détaillé, des données techniques facilement exploitables et désagrégées. Enfin, il cite l'amélioration et renforcement des cadres de concertations par la publication des rapports et comptes rendus et par le suivi de la mise en oeuvre des mesures prises dans ses recommandations.