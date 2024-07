Madagascar: Majunga - Fanompoambe festival Koezy début de vacances culturels

Majunga, la première destination de vacances des Malgaches, a bouillonné et bouillonne encore pour une semaine. Tout d'abord, le 15 juillet s'est déroulé le fanompoambe au site sacré de Miarinarivo, situé en hauteur de la ville.

Un événement rassembleur, des milliers de Malgaches du groupe humain Sakalava s'y rendent pour honorer cette tradition séculaire. Le cœur du rituel est la baignade des reliques dans des compositions sacrées dont le secret est gardé depuis des siècles. Il s'agit d'un des évènements majeurs dans la cité des Fleurs, au-delà de la tradition, qui permet aussi de découvrir une partie des composants de l'identité malgache.

En parallèle, la ville propose jusqu'au 20 juillet le festival Koezy. La première journée du 12 juillet a été lancée par un « carnaval bevata » sillonnant plusieurs quartiers de la ville : musique à fond avec le dj Eloit. Entre autres programmes, la place mythique Banjan'ny Toalaza a accueilli un concert avec Sisca, Mam'be et Mirasoa. Un des clous de Koezy 2024 a été la démonstration de « antsa Sakalava » et de « Oadraha » hier devant la maison de la culture « animé par Elie de Mahajanga et Dex Manankasy ».

Demain, il y aura le concours « Johary sy Ampisafy mevan'ny koezy » en fin de journée à la maison de la culture. Le dernier jour, samedi, promet d'être mémorable. D'abord, au village touristique il y aura un match de « rugby beach » dès 7h du matin. Ce sport commence à se faire apprécier des jeunes majungais et majungaises. Puis un grand concert avec le grand maître Tianjama, Mam'be et Dah'vie s'en suivra. Une soirée de gala culturelle et traditionnelle avec le groupe Velomanompo clôturera le festival à l'espace Cathédrale.