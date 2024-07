Burkina Faso: Gestion des visites dans les entreprises - Visipro7, la solution de Yentech

C'est peut être la fin des bons vieux registres de visiteurs qu'il fallait renseigner à la guérite en entrant et en sortant des administrations et services. Développé par l'entreprise Yentech, Visipro7 est un logiciel de gestion des visiteurs qui permet de scanner les documents d'identité et d'enregistrer les heures d'arrivée et de départs ainsi que les départements visités. Le 16 juillet 2024, Yentech a signé une convention avec Enko Ouaga pour le déploiement de cette solution intégrée qui permet aux clients de disposer de statistiques utiles sur ceux qui passent la porte de leurs locaux.

A l'heure du tout numérique, plus rien n'échappe à la digitalisation. Yentech, une entreprise burkinabè constituée de jeunes développeurs passionnés, après avoir fournit des solutions adaptées dans plusieurs domaines tels la santé, la sécurité et la relation clientèle, s'est intéressée à la gestion des visiteurs. Le résultat de leurs travaux, c'est VisiPro7 (Visiteurs professionnels 7), un logiciel facile d'utilisation, sécurisé et aux fonctionnalités multiples. De ce «bébé technologique» déjà adopté par plusieurs entreprises, c'est sans doute le directeur général de Yentech, Yentema Nadjoari, qui en parle le mieux.

Le système peut fonctionner avec deux modules: une tablette et un PC. Le principe est le même: à l'entrée, l'agent de sécurité ou d'accueil récupère votre document d'identité qu'il scanne. La plateforme génère automatiquement les informations contenues dans votre document tel que le nom et le prénom et l'heure d'arrivée. Il ne reste plus à l'opérateur qu'à saisir le numéro de téléphone du visiteur, le service dans lequel il se rend.

L'heure de départ sera également consigné. Toute cette opération peut être effectuée sans une connexion Internet. Les informations recueillies peuvent être stockées au niveau local ou dans un cloud. « Visipro7 permet à l'entreprise de disposer de statistiques sur le nombre de visites, le type de visiteurs, les services qui reçoivent le plus de visites. Un autre avantage, c'est au niveau de la sécurité. S'il y a un incident, on peut retrouver les traces de ce qui sont entrés dans l'entreprise et prendre des actions idoines», a expliqué le DG de Yentech.

Abdourahim Ouédraogo, le directeur des admissions de Enko International Ouaga, qui expérimente déjà la solution, se dit déjà satisfait. «Auparavant au niveau de la sécurité, on utilisait un cahier de visite, un registre de présence et à chaque fois, il fallait que les agents notent l'heure de départ et d'arrivée et récupèrent la CNIB.

Tout ça n'est pas toujours évident. Nous sommes une école qui est orienté sur tout ce qui est digitalisation, c'était donc un opportunité pour nous d'acquérir cette application pour faciliter le travail de la sécurité mais aussi avoir des statistiques beaucoup plus fiables des visites», a-t-il indiqué quelques temps après avoir signé la convention de partenariat avec Yentech au nom de la directrice générale.