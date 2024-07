Afrique Centrale: Congo/RDC - Les secrétaires d'administration s'accommodent aux technologies du numérique

Les associations des attachés, secrétaires et assistants de direction des deux Congo s'arriment, du 16 au 20 juillet à Brazzaville, aux méthodes numériques afin d'actualiser leurs stratégies de travail.

Organisée sur le thème « Secrétariat du futur : comment naviguer dans l'ère du numérique ? », l'initiative de l'Association professionnelle des assistants et secrétaires du Congo (Apasc) vise à apprendre de nouvelles démarches afin de renforcer la cohésion et l'efficacité au sein des administrations. Elle renforce également le partenariat entre l'Apasc et l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille.

En travaillant grâce aux méthodes numériques, plusieurs tâches deviennent efficaces pour les attachés, secrétaires et assistants de direction et leurs permettent de gagner en temps. Ainsi, ils vont développer des aptitudes de collaboration, de partage, de transmission des informations, de planification et d'organisation. Ils peuvent également développer des qualités liées à l'exercice de leur profession, notamment la discrétion, l'écoute, l'efficacité, l'anticipation,...

« Lorsque la secrétaire ou l'assistante prend véritablement conscience de son rôle et de l'impact qu'elle peut avoir dans sa position, elle devient une véritable pépite pour son manager et pour sa structure », a signifié Virginie Léopoldine Batchy, présidente de l'Apasc.

Adèle Mussambi, cheffe de la délégation de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué que son pays est motivé par les défis à relever par les secrétaires, assistants et attachés de direction dans un bref délai. Elle a notamment parlé de la mise « en place d'un comité de secrétaires, assistants et attachés de direction de la RDC qui aura à représenter le pays dans les différents forums sous-régionaux, régionaux et internationaux, intégrer la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistanat des directions en vue du renforcement des capacités auprès des managers, préparer notre participation au prochain forum des secrétaires et assistants à Lomé, au mois d'octobre 2024, organiser les rencontres d'évaluation entre secrétaires, assistants et attachés de direction ».

Emu par l'organisation de cette activité, son parrain, José Cyr Ebina, a encouragé les participants en ces termes : « L'environnement informatique s'étant imposé, désormais, tout se joue dans la connaissance des logiciels : ils sont évolutifs avec de perpétuelles mises à jour, ils sont mutants d'un endroit à un autre ou d'un pays à un autre. Il n'y a pas d'autre secret que de se former tout le temps et de s'adapter ». Il a, par la suite, invité les attachés, secrétaires et assistants de direction à gérer, davantage, les e-mails, les applications et les plateformes virtuelles.

Au regard de l'importance du numérique, la présidente de l'Apasc a insisté : « Nous devons savoir non seulement nous adapter pour nous arrimer à l'ère du numérique, mais nous devons aussi surfer avec les changements climatiques, les changements de mentalités et les sursauts de l'environnement politique parfois très instable de nos pays. Nous devons rester sereins et nos opinions politiques ne regardent que nous : la force d'une bonne secrétaire, c'est de ne pas avoir de coloration politique pour travailler ».