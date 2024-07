Congo-Brazzaville: Mons Bassouamina signe à Clermont pour les trois prochaines saisons

Libre de tout contrat, l'attaquant international congolais s'est engagé, le 16 juillet, en faveur de Clermont Foot, relégué en Ligue 2.

Relégué en mai dernier avec la plus mauvaise attaque de Ligue 1 (26 buts), le Clermont Foot va miser sur un duo de gâchettes paloises pour retrouver l'élite au plus vite : le club auvergnat a, en effet, engagé Mons Bassouamina et Henri Saivet, qui pesaient, à eux deux, 19 buts et 6 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière.

Bassouamina, qui a signé un bail de trois ans mardi, était en fin de contrat au FC Pau et faisait l'objet de plusieurs sollicitations en France (Guingamp, Lorient, Rennes, Angers) ou à l'étranger (Zurich, Kaiserslautern). C'est finalement en Ligue 2 que le droitier de 26 ans va poursuivre sa carrière.

Capable de jouer dans le couloir ou dans l'axe, le natif de Gonesse, formé à Nancy, a tour à tour porté les couleurs de Boulogne-sur-Mer, Bastia-Borgo et donc Pau, où il a bouclé deux saisons abouties (6 buts et 3 passes décisives en 2022-2023 puis 11 buts et 2 assistances en 2023-2024).

Avant l'international aux sept sélections (2deux buts), plusieurs Diables rouges ou joueurs d'origine congolaise ont porté les couleurs de Clermont : Bruce Abdoulaye, Cédric Lubasa, Hugo Konongo, Fodé Doré et Chrislain Matsima.