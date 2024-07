Congo-Kinshasa: Lutte contre la polio - La vaccination élargie aux enfants de 15 ans dans trois provinces du pays

Dans trois provinces de la République démocratique du Congo, notamment le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Tanganyika, les enfants seront vaccinés jusqu'à l'âge de 15 ans, selon la coordonnatrice du Comité des opérations des urgences de la lutte contre la poliomyélite (COUP), le Dr Elisabeth Mukamba.

La décision a été prise par le Programme élargi de vaccination (PEV) suite à la résurgence de la polio, une maladie invalidante. Le Dr Elisabeth Mukamba l'a indiqué récemment au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, à l'intention des journalistes membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant.

Elle a révélé qu'au-delà des enfants de moins de 5 ans, il y a ceux de plus de 5 ans qui ont développé la paralysie. Lorsqu'on regarde la localisation, a-t-elle renchéri, c'est essentiellement dans trois provinces, précisément le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Tanganyika.

« Et de ce fait, on ne peut pas non plus baisser les bras et se dire qu'il ne faut rien faire pour cette catégorie. C'est ainsi que dans ces provinces, d'une manière particulière, on vient de le faire au Tanganyika, on est allé jusqu'à vacciner les enfants de 15 ans. Et si dans les données épidémiologiques nous notons qu'il y a des cas chez les adultes, le pays va ouvrir la voie à la vaccination même des adultes », a-t-elle insisté.

Pour atteindre tous les enfants ciblés dans les trois provinces concernées, le Dr Elisabeth Mukamba s'appuie sur les médias en les invitant à faire des productions sur la vaccination. « Des médias, nous attendons les émissions de sensibilisation à la vaccination de manière globale, parce qu'elle prévient beaucoup de maladies. Donc, il faut que les messages sur la vaccination de manière globale puissent être diffusés, mais aussi, et comme c'est le cas, la vaccination contre la polio sous forme de campagne. Surtout sur les données entre 2022 et 2023 et de ce fait, la vaccination est allée jusqu'à l'âge de 15 ans, méthode prévue également pour la prochaine campagne du mois d'août dans les trois provinces précitées. Les parents sont une cible majeure, surtout pour les petits enfants. De ce fait, nous sommes tous partie prenante de la chaîne de sensibilisation qui permettra que la vaccination soit effective partout et dans toutes les communautés de la population », a-t-elle souligné.

Notons que la campagne contre la polio se déroule toujours de porte-à-porte. Les équipes de vaccinateurs passeront de maison en maison pour vacciner les enfants.