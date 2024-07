Congo-Brazzaville: Le Pr Francine Ntoumi désormais ambassadrice nationale de l'Unicef

Officiellement nommée ambassadrice nationale du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le 17 juillet à Brazzaville, par la représentante de cette agence des Nations unies, Chantal Umutoni, la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale au Congo, Francine Ntoumi, s'est engagée à jouer pleinement sa partition pour la protection et la promotion des droits des enfants dans le pays.

La nomination d'une ambassadrice nationale de l'Unicef est une première au Congo. « Il existe dans notre pays des zones où l'information, l'éducation et l'accès aux soins restent un défi majeur. En tant qu'ambassadrice, je m'engage à œuvrer sans relâche pour défendre les droits des enfants, sensibiliser le public aux enjeux cruciaux qui les concernent », a déclaré le Pr Francine Ntoumi, après sa nomination en présence des membres du gouvernement et des diplomates.

La nouvelle ambassadrice nationale de l'Unicef a, par ailleurs, indiqué que pour toucher les groupes les plus vulnérables, il est nécessaire d'avoir une approche inclusive dans une perspective de grande équité. « J'espère que cette responsabilité me permettra d'amoindrir les inégalités qui apparaissent çà et là et participer, en phase avec les autorités nationales, à la promotion des programmes qui favorisent la réussite de tous les enfants », a-t-elle fait savoir.

Il sera, en effet, question pour elle de travailler en étroite collaboration avec les communautés, les autorités locales et nationales, les partenaires internationaux afin de contribuer à la mise en place d'initiatives concrètes en vue d'améliorer la vie des enfants à travers le pays.

Pour sa part, la représentante de l'Unicef au Congo, Chantal Umutoni, a salué la riche carrière du Pr Francine Ntoumi dans la recherche scientifique ainsi que son implication pour une présence plus importante des femmes dans les domaines des sciences à travers le projet "Femmes et science". « Nous avons identifié les priorités suivantes pour notre collaboration: l'accès à une éducation de qualité, particulièrement pour les filles; la lutte contre les violences à l'égard des enfants; la promotion de la santé néo-natale et des jeunes mamans », a expliqué la diplomate onusienne.

A en croire Chantal Umutoni, la voix du Pr Francine Ntoumi contribuera à faire avancer l'agenda pour la réalisation des droits de l'enfant dans le pays et à renforcer l'impact de l'Unicef au sein de la société congolaise. Cette nomination s'inscrit dans une tradition commencée par l'Unicef, il y a plusieurs décennies, par laquelle les personnalités publiques mettent leur notoriété au service du mandant de l'Unicef et de la promotion des droits des enfants.