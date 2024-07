Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - LEB Congo lance un stage au profit de 200 jeunes vivant avec handicap

L'organisation non gouvernementale Leadership entrepreneuriat et business (LEB) Congo a lancé, le 16 juillet à Brazzaville, grâce à l'appui de l'ambassade de France, la sixième session de formation des personnes vivant avec handicap. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle des personnes à mobilité réduite.

Financée par l'ambassade de France au Congo, la sixième session de formation des personnes en situation de handicap va, sans nul doute, booster l'engagement des différents partenaires, selon Tristan Thomas, attaché humanitaire et chargé de mission société civile à l'ambassade de France. Deux cents personnes issues de Brazzaville et de Pointe -Noire vont découvrir, durant dix mois, les principes et secrets de différents métiers qu'elles ont respectivement choisis pour cette session.

La formation sera axée sur le leadership, l'estime de soi, l'entrepreneuriat, le numérique, la couture et la coiffure. Elle a été officiellement lancée par la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa. Selon elle, cette initiative intègre la politique nationale d'action sociale et son plan d'action 2023-2026 qui prône l'inclusion sociale et productive des jeunes vivant avec handicap. La ministre a invité les formateurs et les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes durant la période de formation.

Au nom des participants, une ancienne lauréate, Ganga Patricia, a salué le dynamisme et le professionnalisme de LEB Congo qui ne ménage aucun effort pour équiper les bénéficiaires, particulièrement les personnes vivant avec handicap, de nouvelles connaissances et moyens susceptibles de garantir leur indépendance.

Le directeur du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, Patrick Robert Tsibat, a rappelé la disponibilité de cette structure afin de collaborer avec des organisations comme LEB Congo qui confirme, grâce à cette formation, son leadership dans ce domaine et celui de l'autonomisation des jeunes.

Le président de LEB Congo, Precy Ndongui, a signifié que le lancement de cette sixième édition du programme de formation des jeunes s'est concrétisé grâce à la contribution des différents acteurs. Il a expliqué qu'au départ, 670 candidatures des jeunes vivant avec handicap ont été reçues par LEB Congo qui n'a retenu que 125 à Pointe-Noire et 75 à Brazzaville.

« Nous croyons que la jeunesse est l'atout le plus précieux de notre pays. Il est important qu'elle soit habilitée à lutter contre le chômage, la précarité et l'ignorance. A la fin, chaque participant aura la chance d'avoir son projet incubé, pour les porteurs de projets, et la délivrance de certificats de fin de formation et participeront à une compétition de business plan, parce que le handicap n'est pas une incapacité, et nous avons la confirmation depuis des précédentes éditions, car vous êtes capables de faire des choses exceptionnelles », a-t-il indiqué.

LEB Congo est une organisation de la société civile de droit congolais créée en 2017. L'objectif consiste à briser le chômage en milieu jeune par la formation et le financement des projets. Forte d'une équipe d'une vingtaine de bénévoles, cette structure continue de concrétiser sa vision à travers de nombreuses réalisations qui impactent positivement la société congolaise. A ce jour, LEB Congo a formé plus de 10 500 jeunes dans neuf départements du Congo. A en croire son président, elle fait partie des cinquante organisations en Afrique qui promeuvent l'entrepreneuriat.