Congo-Brazzaville: Concours des chorales 'Le Congo a du choeur' - L'église kimbanguiste victorieuse de la 5e édition

La cinquième édition du concours des chorales "Le Congo a du choeur" a rendu son verdict, la semaine dernière, à l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du deuxième module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. C'est la chorale Les Dirigeants de l'église kimbanguiste qui a été déclarée gagnante.

Organisé par la fédération des chorales du Congo que préside Ghislain Pambou, le concours a porté sur la valorisation des berceuses des départements de la Cuvette, du Pool et du Niari, sous le parrainage de l'Institut français du Congo en partenariat avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Peu avant le concert final, Marcel Bouessé, guide du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, représentant la directrice générale de ce mémorial, Bélinda Ayessa, s'est réjoui de la bonne tenue de ce concours et du choix porté sur leur site, un lieu privilégié des échanges et de l'expression des talents divers. « L'organisation de cette activité aura tenu ses promesses puisqu'elle a été, à n'en point douter, l'occasion pour une grande rencontre des talents et un échange d'expérience.

Notre site, le mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza, lieu de mémoire et d'histoire, de culture et de tourisme, se félicite de ce que vous lui avez donné l'occasion d'un grand rayonnement. La directrice générale, Bélinda Ayessa, qui hélas! et à son corps défendant n'a pu honorer de sa présence cette auguste cérémonie, souhaite que le partenariat ainsi établi s'inscrive dans la durée et elle m'a chargé de vous assurer que les portes de cette institution demeureront ouvertes pour vous », a indiqué Marcel Bouessé.

%

Au total treize chorales ont pris part au concours. Il s'agit de la chorale Ô ma joie de Dolisie, chorale Saint Esprit la colombe, chorale Christ roi de Ngombe, chorale Coeur du Christ, chorale les Divins, chorale Écho du ciel, choeur les disciples de Jésus, choeur Univer singers, chorale les Dirigeants, chorale Lazie, choeur Kimaka. A l'issue du concours, le jury a délibéré, donnant la victoire à la chorale Les Dirigeants de l'église kimbanguiste, secondée par le choeur Univer singers, puis par la chorale Saint Esprit la colombe de Nkayi.

Notons que la fédération que préside Ghislain Pambou regroupe plus de quinze chorales.