Algérie: Université d'Oran - Remise de diplômes à 32 étudiants étrangers

Oran — L'Université des sciences et technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran a organisé, mercredi, une cérémonie de remise de diplômes à 32 étudiants de pays africains et arabes, a-t-on constaté.

Le recteur de cet établissement d'enseignement supérieur, le professeur Hamou Ahmed a présidé cette cérémonie en l'honneur des étudiants ayant obtenu la licence et le master dans six domaines scientifiques, et ce en présence de membres du corps universitaire.

Pour sa part, la vice rectrice de l'USTO, chargée des relations extérieures et de la coopération, Amina Meroufel a indiqué que le cursus universitaire des étudiants étrangers de 20 pays arabes et africains, constitue une opportunité pour la réussite universitaire et avoir un diplôme d'une part et d'acquérir des expériences pour s'engager dans la vie, d'autre part.

Un étudiant palestinien, Yazen Abou Lebda a valorisé l'intérêt accordé par l'université et la Direction des œuvres universitaires aux étudiants étrangers, saluant l'excellent traitement réservé aux étudiants palestiniens qui dénote l'amour des Algériens pour les Palestiniens et leur solidarité, a-t-il déclaré.