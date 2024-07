Sénégal: Le FDCU a permis de former 660 jeunes et acteurs culturels du pays oriental (responsable local)

Tambacounda — Le Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU) a permis de mettre sur pied, à Tambacounda (est), le Centre académie urbaine, un centre culturel inauguré en 2020, qui a formé 660 jeunes acteurs culturels de la partie orientale du pays, a appris l'APS de son responsable, Djibril Diallo.

"Six cent soixante jeunes et acteurs culturels de sept localités du Sénégal oriental ont été initiés aux différents métiers des cultures urbaines, avec surtout l'apport du Fonds de développement des cultures urbaines", a-t-il confié.

Les bénéficiaires viennent de Tambacounda, Koumpentoum, Kidira, Bakel, Goudiry et Kédougou, des localités où les acteurs culturels ont été accompagnés afin d'être au fait des métiers des cultures urbaines.

Ils ont été formés dans les domaines notamment du marketing culturel, du marketing digital, des techniques d'écriture, de la gestion de projet.

Le FDCU, mis en place en 2017 par l'État du Sénégal, s'inscrit dans le cadre d'une politique culturelle globale favorable à la structuration du secteur.

Après sa mise sur pied, il a bénéficié d'une dotation exceptionnelle du président de la République, dans l'optique de trouver des solutions aux problématiques liées à l'emploi des jeunes.

Sa dotation initiale de 300 millions de francs CFA a été doublée par le chef de l'État pour être portée à 600 millions de francs CFA, à partir de 2019.

"Nous avons bénéficié du fonds à partir de 2018, et les quatre années qui ont suivi, à cette même occasion, on a réussi à mettre sur pied le centre qui porte le nom du projet qui nous a permis de gagner le financement", a expliqué Djibril Diallo alias "Djibson" de Diwane J.

Il indique que ce centre vise essentiellement à accompagner les acteurs culturels de la région de Tambacounda en matière de formation et d'insertion.

Le projet "Centre académie urbaine", a-t-il indiqué, comporte un volet formation aux métiers des cultures urbaines et un volet entrepreneurial. Ce dernier implique un suivi jusqu'à l'insertion des jeunes, pour qu'ils puissent "trouver des emplois rémunérés", a-t-il fait savoir.

Djibson précise que le centre est constitué de quatre salles. L'une d'elles est dédiée aux enregistrements, et une autre au shooting et au tournage.

Une des quatre pièces est destinée au graphisme et au design. La dernière pièce fait office de salle de platine.

"Tout cela a été mis en place et équipé grâce au FDCU et au ministère de la Culture", a rappelé Djibson. Il a souligné que c'est d'ailleurs cet appui qui a permis à beaucoup de jeunes d'être formés et actifs dans la région.

Djibril Diallo déclare que si le projet du Centre académie urbaine a démarré en 2016, c'est en 2017 que les premières sessions de formation et de renforcement de capacité ont démarré.

A l'en croire, plusieurs jeunes passés par le centre sont aujourd'hui de véritables exemples de réussite grâce au FDCU. Il s'agit de jeunes qui se sont lancés dans l'auto-entreprenariat, ou sont employés dans des structures où ils gagnent bien leur vie, a-t-il expliqué.

Selon un document de présentation, le FDCU vise à soutenir la formation, la structuration, la création, la production, les échanges et la mobilité des acteurs culturels.

Il permet également, indique la même source, d'encourager les contributions et les efforts des jeunes des cultures urbaines, de favoriser et de promouvoir la culture de l'effort. Il contribue également à la professionnalisation et à l'employabilité des jeunes.