Congo-Kinshasa: Plus de 20 cas de criminalité enregistrés à la Funa en l'espace d'un mois

Plus de 20 cas de criminalité ont été recensés, entre le mois de juin dernier et juillet courant, dans les communes de Bumbu, Ngiri-ngiri, Selembao et Makala, district de la Funa (Kinshasa).

L'inspecteur territorial de Kinshasa, Moise Buanya, a livré cette information, mardi 16 juillet, lors du Forum de réflexion sur la situation sécuritaire dans ces municipalités. Il a indiqué qu'il s'agit de meurtres, viols, vols à main armée ainsi que des incursions domiciliaires. « Il y a le phénomène kuluna et celui des criminels à main armée. La situation sécuritaire n'est pas du tout satisfaisante », a noté Moise Buanya.

Pour faire face à cette montée de la criminalité, les bourgmestres de Bumbu, Ngiri-ngiri, Selembao et Makala proposent le renforcement des effectifs de policiers dans leurs différentes entités. « La meilleure de stratégies est de garantir la présence des policiers dans les coins les plus criminogènes et la deuxième est la sensibilisation dans le cadre de la synergie d'actions de manière que la population puisse s'inscrire et participer à ce que nous avons arrêté comme stratégie. Le résultat c'est de réduire le taux de la criminalité pour garantir la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens », a fait savoir le bourgmestre-adjoint de la commune de Makala, Kabongo Longodia.

Invitée à cette rencontre, la députée nationale élue de la Funa, Pepitho Kilala, a appelé la population de ces communes à s'impliquer dans cette lutte : « Nous avons convenu d'impliquer la population sur l'éveil et le sens de patriotisme, sur la dénonciation et je reste disposée à vous écouter afin de faire ma mission de porter les problèmes de mes communes plus haut ». Les bourgmestres de ces communes ont promis de se retrouver la semaine prochaine pour évaluer l'impact de ces premières mesures.