Madagascar: Coupe Davis - Madagascar s'impose par 3 à 0 face au Lesotho

Bon début, les tennismen malgaches ont démarré la compétition au Botswana à la Coupe Davis sur une très belle victoire.

Lors de la première journée du tournoi, hier, les Malgaches se sont imposés par 3 victoires à 0 face aux Lesothans. Dylan Andrianaly est le premier à entrer sur le court. Il a pris le dessus sur Mpho Leshoele par deux sets à zéro, 6/4 et 7/5. Valentin Rakotondrasoa a battu Bishop Mosebi en deux sets, 6/1 et 6/1. Le duo Valentin Rakotondrasoa/Antso Rakotondramanga a gagné contre la paire Bishop Mosebi/Mpho Leshoele sur la plus belle des manières par deux sets à zéro, 6/3 et 6/0.

Pour cette campagne de la Coupe Davis en groupe V, le capitaine Dina Razafimahatratra a décidé de convoquer trois joueurs expatriés à savoir Dylan Andrianaly, Valentin Rakotondrasoa et Antso Rakotondramanga ainsi que le champion de Madagascar en titre, Nicolas Raharivony.

Les protégés de Dina Tahiry affrontent ce jour les Libyens. Madagascar évolue dans la Poule C et se fixe comme premier objectif de sortir premier de la poule pour jouer le play-off et attendre le premier de la poule B (Gabon, Ouganda, Seychelles, Soudan) pour une montée en groupe IV.