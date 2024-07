Madagascar: Concert - Reko en live dans la capitale

La célébration des cinq ans de Reko est à son épicentre. Un lustre honoré comme il se doit. Pour y mettre un point d'honneur, la bande à Fy Rasolofoniaina donne rendez-vous au public tananarivien le 1er août à La Balançoire.

Fidèle à son registre, Reko compte toujours sur les titres de ses deux albums « Andao » et « Misia ». Entre les « Hafa mihitsy », « Gasikara » ou encore « Misy anao » et « Tongasoa », les habitués des lieux auront de quoi faire, le temps d'un afterwork. Les sons du folk progressif résonneront donc du côté d'Ivandry.

Bien adopté par le large public dès la sortie de « Tiako ianao » et « Mitonia », Reko a su se frayer un chemin bien tracé dans le monde du show business malgache mais surtout vers le cœur de son public. Touchant les grands autant que les petits, leurs chansons séduisent presque toutes les générations. Les mélodies faciles à assimiler, superposées à des vers et des proses contemporaines, le mélange trouve preneur auprès des amateurs et des mélomanes.

Pour preuve, un an après la sortie du second opus, les tournées sont toujours de mise et l'agenda du groupe est toujours aussi bien rempli. Toutefois, à rappeler que ce rendez-vous du mois d'août sera la dernière date de concert du groupe dans la capitale. Inconditionnels, soyez aux aguets !