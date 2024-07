Madagascar: Réforme de l'état civil et de l'identité - Le partage d'information et la coordination à l'honneur

Le pays s'est engagé à faciliter l'accès à l'état civil et à l'identité pour chaque citoyen.

La réforme de l'état civil et de l'identité se poursuit dans la Grande île. C'est ce qu'on a fait savoir durant un atelier de coordination des partenaires techniques et financiers organisé à Antaninarenina, hier. Initié par le Programme de Réformes pour l'Efficacité de l'Administration (PREA) et le ministère de l'intérieur, l'atelier en question » s'inscrit dans la Réforme de l'état civil et de l'identité et la mise en oeuvre du plan stratégique 2018-2027, visant à moderniser le système d'état civil, centraliser et protéger les données personnelles. »

L'objectif étant de « partager les informations et coordonner efficacement les interventions des partenaires afin de permettre une collaboration efficace et harmonieuse entre tous les acteurs impliqués dans ce processus. » L'événement était une opportunité pour les parties prenantes présentes à Antaninarenina hier de » partager les avancées et perspectives au niveau national et les interventions de chaque partenaire technique et financier (PTF). «

Avancées

Par ailleurs, les discussions ont porté sur la modernisation des systèmes, la formation des acteurs et la sensibilisation du public. De leur côté, les partenaires techniques et financiers ont répondu à l'appel du gouvernement, témoignant d'une volonté commune de » soutenir la réforme. » L'atelier a ainsi permis de » renforcer la collaboration entre les acteurs clés, assurant ainsi une mise en oeuvre efficace et inclusive de la réforme au bénéfice de tous les citoyens malgaches. » Le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec l'Ambassade de France dans le cadre du Projet d'appui à l'état civil, est une parfaite manifestation de cette volonté des partenaires.

%

Appuis dont les résultats sont palpables dans les 33 districts répartis dans quatorze régions où intervient l'OIF. Et où les audiences foraines vues de l'émission de jugements supplétifs d'actes de naissance ont touché » 52.000 enfants bénéficiaires de jugements supplétifs d'actes de naissance de 2021 à 2023. » 131.000 autres sont prévus pour 2024.

Les appuis de cet organisme touchent divers volets déterminants pour mener à bien la réforme de l'état civil et de l'identité.