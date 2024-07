Afrique: Gastronomie - Lancement de l'arche culinaire africaine

Le chef Christian Abegan lance, sur invitation uniquement, le concept de l'arche culinaire africaine, le 22 juillet à Paris. Parmi les chefs attendus, le Congolais Landry Kouloufoua a confirmé sa présence.

Les organisateurs proposent l'arche culinaire africaine, concept intégrant le mouvement des lieux, produits, histoires et passions autour des gastronomies d'Afrique et des Caraïbes. Six escales gastronomiques sont prévues et chacune d'elles constituera des conversations culinaires et anthropologiques qui visent à faire découvrir les valeurs nutritives des ingrédients pour une santé durable, une redécouverte des denrées d'Afrique, céréales et autres saveurs, produits du futur, épices étonnantes et éternelles.

Les organisateurs rappellent que l'Afrique, en effet, possède 80% des terres arables mondiales et dix des cinquante aliments du futur. Ce potentiel extraordinaire est au coeur de l'arche culinaire africaine, un projet visionnaire de six événements visant à préserver et valoriser le patrimoine culinaire africain.

De ce fait, forum, keynotes, masterclasses, dégustations et dîners seront proposés autour des gastronomies africaines et toutes les chaînes de valeurs qu'elles mobilisent. Une occasion d'aborder des thématiques ayant trait à l'innovation culinaire, à l'agriculture durable, la fusion culinaire intercontinentale, l'éducation, la formation ... À l'heure où les projecteurs seront fixés sur Paris qui accueille les Jeux Olympiques d'été, le chef Abegan et le Centre des cultures d'Afrique invitent le monde à redécouvrir une cuisine riche de saveurs.

En conviant divers acteurs de l'industrie culinaire et du monde agricole, des investisseurs, institutionnels et décideurs aux réflexions et débats, l'événement souhaite donner à voir combien « l'Afrique peut être surnommée l'arche culinaire de l'humanité ». Seules les convives munis d'une invitation pourront accéder à l'événement.