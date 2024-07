Congo-Brazzaville: L'Anader de Côte d'Ivoire ouvre ses portes à Brazzaville

L'agence nationale d'appui au développement rural (Anader) de Côte d'Ivoire organise, du 16 au 18 juillet, des journées portes ouvertes à l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du deuxième module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Ces journées sont marquées par la signature des accords techniques entre différentes structures des deux pays.

Les journées portes ouvertes de l'Anader visent à identifier les besoins des acteurs agropastoraux du Congo et favoriser des partenariats techniques en vue d'échanges d'expérience. Leur ouverture a été placée sous les auspices du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo. Il avait à ses côtés l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo, Touré née Koné Maman; le député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba; le directeur général de l'Anader, le Dr Cissé; et la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa.

Dans son mot d'usage, la diplomate ivoirienne, Touré née Koné Maman, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et celui du Congo, Denis Sassou N'Guesso, qui ont donné des instructions fermes et fortes en vue du renforcement des relations de coopération entre les deux pays, dans le domaine agricole.

Pour sa part, le député maire de la ville, Dieudonné Bantsimba, s'est réjoui de la tenue de ces assises. « Le privilège d'accueillir ce salon à Brazzaville nous permet de mesurer à la fois toute l'attitude de l'immense honneur qui échoit à notre cité et la responsabilité qui incombe à ses autorités que nous sommes », a-t-il déclaré.

Ouvrant ces journées, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a indiqué que c'est l'occasion de découvrir les programmes et approches de l'Anader. « Cet événement marque un moment important de notre coopération en matière agricole, initiée en 2014 entre nos deux pays, la République du Congo et la République de Côte d'Ivoire. Il convient de mettre en exergue que cette coopération a été réactivée par la détermination de nos deux chefs d'État, à savoir Alassane Ouattara et Denis Sassou N'Guesso. Leur vision partagée et leur engagement en faveur du développement agricole de nos pays respectifs ont permis de renforcer et d'élargir notre partenariat », a indiqué Paul Valentin Ngobo.

Des accords de partenariat culturel signés entre l'ambassade de Côte d'Ivoire et le mémorial

La tenue de ces journées portes ouvertes par l'Anader a servi également de cadre à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza de signer des accords de partenariat culturel. La directrice générale, Bélinda Ayessa, a su bien le dire. « Les journées qui s'ouvrent aujourd'hui sont une opportunité de rassembler nos deux États, nos deux nations, nos deux peuples autour d'initiatives qui leur permettront certainement d'envisager leur avenir et leur coopération dans l'aune des valeurs de cohésion sociale et de fraternité africaine. C'est un grand honneur pour nous d'organiser ces journées portes ouvertes ici au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, haut lieu chargé d'histoire et de culture », a-t-elle souligné.

Outre la signature des accords et les communications, les membres de cette agence, sous l'égide de Touré née Koné Maman, ont remis au ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche; au député maire de la ville de Brazzaville; et à la directrice générale du mémorial, des présents en guise de remerciements.

Le directeur général de l'Anader, Dr Sidiki Cissé, a dit pour sa part que ces journées permettent de renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo. « Je me réjouis à plus d'un titre pour un tel événement qui survient dans le cadre d'une coopération Sud-Sud qui démontre une fois de plus que les pays appartenant au groupe des pays dits en voie de développement peuvent initier une coopération bilatérale qui leur soit profitable », a-t-il fait savoir, avant que n'intervienne la visite des stands implantés pour la circonstance.

Notons que l'Anader, leader du conseil agricole et rural en Côte d'Ivoire, a été créée le 29 septembre 1993. Elle a pour mission d'assurer le conseil agricole et de contribuer au développement rural. Elle couvre le territoire ivoirien à travers sept directions régionales, cinquante-sept zones de développement, quatre centres de formation. Son large champ d'action dans le milieu rural couvre les domaines suivants : le conseil agricole, la formation, le génie rural et la mécanisation agricole, le suivi-évaluation, la recherche-développement, les études de projet, le genre et le développement, la planification et le développement local, la lutte contre les pandémies en milieu rural, etc.