Congo-Brazzaville: Santé publique - Diagnostic des hôpitaux de référence

La revue à mi-parcours des hôpitaux de référence qui se tient à Brazzaville du 16 au 19 juillet, sur le thème « Réduisons la mortalité intra hospitalière, particulièrement la mortalité maternelle, néonatale et infantile » a pour objectifs, entre autres, d'identifier les points faibles de ces structures de santé en vue d'améliorer les indicateurs en la matière.

« Partant de ces revues, nous voulons progressivement migrer vers la réforme hospitalière, induire un changement structurant sur le mode de fonctionnement et de gouvernance de nos hôpitaux en améliorant la performance et l'efficacité du système hospitalier », a fait savoir le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, ouvrant les travaux.

Améliorer la gouvernance, l'utilisation des services, la qualité de l'offre et de l'accès aux soins dans les hôpitaux de référence, c'est, en effet, le principal objectif de la revue à mi-parcours. A travers des exposés et débats qui vont la ponctuer, les participants vont identifier les causes de la mortalité intra hospitalière, analyser les indicateurs hospitaliers, identifier les goulots d'étranglement du fonctionnement régulier et de l'offre des soins dans les hôpitaux de référence.

La représentante de l'Unesco, Fatoumata Marega, en prenant la parole au nom du représentant de l'Organisation mondiale de la santé dont elle assure l'intérim, a affiché un optimisme quant à la finalité de cette revue. « Cette rencontre constitue une plateforme d'échange d'informations et de formation des gestionnaires des hôpitaux qui permettra d'améliorer la gouvernance des structures hospitalières et, par conséquent, la qualité de la prise en charge », a-t-elle indiqué.

Les résultats attendus de la revue, dans l'objectif d'améliorer la gouvernance, l'utilisation des services, la qualité de l'offre et de l'accès aux soins seront connus ce 19 juillet, date de la clôture des travaux.