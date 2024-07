Sénégal: Transport de l'électricité - Le sous-secrétaire d'État américain Kurt Campbell 'enthousiasmé' par l'état d'avancement du projet

Dakar — Le sous-secrétaire d'État américain, Kurt Campbell, s'est dit "enthousiasmé" par l'état d'avancement du projet de transport de l'électricité financé au Sénégal par le Millennium Challenge Corporation, l'agence américaine de soutien à des pays démocratiques en développement, dont le niveau d'exécution s'élève à 49 %.

"Je suis très enthousiasmé à la vue de l'avancement du projet qui va offrir de l'énergie propre et aidera non seulement les populations urbaines, mais aussi celles des zones rurales. 'Il y a une énorme attention à la sécurité, au progrès et à la communication avec les communautés locales. Je suis extrêmement excité par ce projet ", s'est-il réjoui.

Kurt Campbell s'exprimait, mercredi, en marge d'une visite des chantiers MCA financés par les Etats-Unis surle site de la centrale du Cap des Biches, où il était venu s'enquérir des chantiers du projet de transport d'électricité financés par les Etats-Unis, dans le cadre du MCA-Sénégal.

Il était accompagné, entre autres, du ministre sénégalais des Mines, de l'Energie et du pétrole, Birame Souleye Diop et du directeur génétral du MCA-Sénégal, Oumar Diop.

Ce projet d'une durée de cinq ans est financé par les Etats-Unis à hauteur de 214 milliards de francs CFA. Il consiste à "moderniser et à renforcer" le secteur de transport d'électricité au Sénégal afin de "réduire le coût élevé de production", a fait savoir le sous-secrétaire d'État américain.

%

Il ajouté qu'il "vise également à faciliter les investissements du secteur privé dans la production de l'électricité, à travers la construction d'un réseau fiable de transport haute tension à Dakar et ses environs".

Il comprend la construction d'environ 30 kilomètres de lignes de transport souterraines de 225 kilovolts et de 16 kilomètres de câble sous-marin de 225 kilovolts, ainsi que l'extension de postes.

"Il s'agit de 20 kilomètres de câbles souterrains entre Kounoune et Patte-d'oie, de 2x5 kilomètres de câbles souterrains entre Kounoune et Cap des Biches et 2 kilomètres de câbles souterrains entre la rive Bel Air et la centrale Bel Air", a expliqué le directeur du Millenium Challenge Account - Sénégal, Oumar Diop.

Selon lui, "il y a aussi 14 kilomètres de câbles sous-marins entre Cap des Biches et Rive Bel Air, les extensions du poste isolé au gaz (GIS) existant à Kounoune et la création de deux nouveaux postes 225 kilovolts isolés au gaz à Cap des Biches et Bel Air",

Se disant "assez confiant" quant à la poursuite de la coopération entre son pays et le Sénégal qu'il considère comme un "nation modèle", le sous-secrétaire d'Etat américain a ajouté que ce "projet participe de la production d'une énergie propre, fiable". Il estime qu"'il permettra très bientôt une croissance de l'accès à l'électricité".

Le ministre sénégalais des Mines, de l'Energie et du Pétrole est convaincu que projet permettra aux Sénégalais de pouvoir "faire entrer l'électricité dans toutes leurs maisons, 24 heures sur 24".

Le directeur général du MCA - Sénégal, Oumar Diop précise que les travaux devraient être terminés et livrés à la SENELEC au plus tard au cours du premier trimestre de l'année 2026.