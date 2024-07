Afrique: Le Patriarche de l'Église copte catholique s'adresse aux jeunes qui ont participé à la Journée des Missions - « Soyez missionnaires partout où vous êtes »

Agence Fides — Plus de 100 jeunes de 11 paroisses et leurs 30 animateurs ont participé, dans l'église principale du Patriarcat copte catholique du Caire, à la Journée de sensibilisation à la mission qui s'est tenue au début du mois de juillet. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une proposition plus large visant à organiser des journées de sensibilisation à la mission dans les neuf diocèses catholiques d'Égypte.

La Direction Nationale des OEuvres Pontificales Missionnaires égyptiennes (OPM), coordonnée par le Père Andraws Fahmi, en collaboration avec l'OEuvre Pontificale de la Sainte Enfance (POSI), s'est engagée dans cette voie au début de l'année missionnaire en préparant du matériel et en impliquant les directeurs diocésains au niveau local afin que ces journées puissent impliquer les garçons et les filles des écoles secondaires.

Le Patriarche de l'Église copte catholique, Ibrahim Isaac Sidrak, a pris la parole lors de la journée missionnaire et a encouragé les garçons et les filles à être missionnaires par des gestes et des actions en toutes circonstances : « Chacun est appelé à refléter l'amour du Christ pour tous, et dans toutes nos activités et nos gestes, nous pouvons transmettre ce message, et reconnaître le Christ dans les autres personnes qui nous entourent. C'est ainsi, par des gestes simples, que tout le message chrétien est concrètement communiqué ».

La journée a commencé par la célébration de l'Eucharistie, présidée par le directeur diocésain des OPM, le Père Emanuele Sobhy, et s'est poursuivie par la présentation du POSI et des activités missionnaires internationales proposées aux jeunes. Le point culminant de la matinée a été une catéchèse sur l'Eucharistie, nourriture de la mission chrétienne, donnée par les animateurs des paroisses, que les jeunes ont écoutée répartis en huit groupes. L'après-midi, les activités ludiques proposées par un groupe spécialisé visaient à transmettre par le jeu l'objectif des Journées, qui est de sensibiliser à la mission et aux questions qui s'y rapportent.

"Notre Direction nationale a organisé ces Journées, qui sont toujours en cours, avec le soutien des évêques et des directeurs diocésains, a expliqué le Père Fahmi, et nous espérons pouvoir répéter chaque année de tels événements, si importants pour animer et former les nouvelles générations à la mission.