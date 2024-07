Ethiopie: À Addi Daarob, des rescapées de la guerre du Tigré encore choqués des raids de l'armée fédérale

Vingt mois après la fin de la guerre et un accord de paix, le Tigré est toujours face à d'immenses défis. Le conflit avait opposé les Tigréens dans le nord de l'Éthiopie au pouvoir central éthiopien, allié de l'Érythrée voisine et d'autres régions comme les Amharas. Le conflit aurait fait au moins 600 000 morts de 2020 à 2022 selon l'Union africaine, avec des soupçons de génocide. La ville d'Addi Daarob, dans le centre du Tigré, reste, elle, particulièrement marquée par les bombardements aériens de l'armée fédérale. Reportage.

Presque deux ans après, la maison de Winta Delete est encore en partie en ruine, avec des tas de gravats éparpillés. La jeune femme reste profondément marquée par le bombardement.

« On a entendu le bruit d'un avion de chasse, raconte-t-elle. On s'est dit qu'il valait mieux rentrer. Mais une bombe est tombée. J'ai pensé que l'appareil s'était écrasé. Puis, plus rien. Je me suis retrouvée en sang sur un charriot tiré par un âne ».

Elle poursuit : « Aujourd'hui, quand des avions passent, je suis terrorisée. Le moindre bruit fort me fait peur. J'en fais encore des cauchemars. Il y a un chien qui vient souvent fouiller les décombres. Peut-être que le corps de son maître est encore enseveli. Si jamais je rencontrais ceux qui ont fait ça, je ne sais pas ce que je leur ferai. Ils ont pris tout ce que j'aimais. Je pense que je les tuerais. »

Le bombardement a détruit 14 bâtiments et tué 8 personnes. Depuis l'accord de paix, quasi rien n'a été reconstruit et l'acte reste impuni. Hiwat Demoz espère qu'un jour, justice sera faite : « Je me souviens seulement du premier survol, affirme-t-elle. On ne s'attendait pas à ce que les avions bombardent. Je ne me rappelle pas comment, mais j'ai été blessée et je me suis évanouie. Je suis restée quatre mois à l'hôpital. À mon retour, la maison avait disparu, ça m'a vraiment choquée. J'ai à peine assez d'argent pour me nourrir. Donc, comment pourrais-je reconstruire ? »

Hiwat Demoz conserve précieusement des éclats de la bombe lâchée sur Addi Daarob, en espérant qu'une enquête sera un jour menée et que des compensations lui soient versées, pour qu'elle puisse retrouver sa vie d'antan.