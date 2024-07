Sénégal: 450 milliards d'Eurobond - Les Cadres de Gueum Sa Bopp vont saisir un groupe de députés pour l'ouverture d'une enquête parlementaire

« C'est avec une immense déception » que les Cadres de Geum Sa Bop (GSB) ont pris connaissance du communiqué « très mal rédigé d'un supposé Bureau Politique National de Pastef qui s'est contenté de la piètre prestation de Diomaye Faye 'président intérimaire'... »

Dans un communiqué parvenu à Senego, les cadres de Gueum Sa Bopp de soutenir que c'est « pour étouffer la polémique, Diomaye Faye a accepté d'aller devant la presse pour faire la 'DPG' à la place de son premier ministre qui se comporte comme le véritable Chef de l'Etat. Il revient alors au Conseil constitutionnel d'en tirer toutes les conséquences. Les rédacteurs de ce communiqué qui squattent les couloirs de la Primature attendant leur part du gâteau, applaudissent sans aucune conviction, leurs mentors au moment où les sénégalais s'inquiètent sur leur avenir, s'interrogent sur la situation actuelle de leur pays et regrettent déjà leur vote du 24 Mars dernier ».

Avant de poursuivre : « Une déception générale se lit sur les visages et sur toute l'étendue du territoire. Et le Président Bougane Gueye DANI avait raison de prévenir les sénégalais : 'préparez vous à souffrir avec ces incompétents'... A travers ce communiqué des cadres de la mouvance présidentielle, nous, cadres de Gueum sa Bopp 'les jambaars', remarquons une volonté cachée de divertir les sénégalais qui attendent les vraies solutions face à leurs problèmes à tous les niveaux, dans tous les secteurs et partout dans le pays. Mais, au moins, la prestation médiocre de Diomaye Faye a le mérite d'alimenter davantage le doute dans l'esprit d'une jeunesse sénégalaise découragée, abusée et démotivée» .

%

« Osons le dire! Le pays est tombé dans les mains d'une bande corporatiste qui a pris en otage l'Administration sénégalaise à travers le corps des Impôts et Domaines. Le secteur privé, depuis 03 mois fait l'objet de raquettes« , ont-ils dénoncé.

Sur ce, ils exigent « un audit du foncier à partir de 2000 et une restitution des terres attribuées sur des bases Fallacieuses depuis 24 ans. Nous exigeons aussi l'audit et la suppression des Fonds communs accordés aux fonctionnaires des Impôts et Domaines à détriment d'autres fonctionnaires plus méritant. Les Inspecteurs des Impôts et Domaines sont-ils plus méritants que les enseignants, les policiers, les gendarmes, les médecins et les professeurs d'université ? »

Ils invitent aussi le Gouvernement « à apporter des éclairages sur la dette sénégalaise qui a grimpé jusqu'à dépasser le seuil des critères de convergence de l'UEMOA ces 03 derniers mois. Les Cadres de GSB réfléchissent sur la saisine d'un groupe de députés de l'opposition pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les 450 milliards d'Eurobond. Pour la rationalisation des dépenses de l'Etat, nous demandons au président Diomaye Faye de dissoudre le second gouvernement de 21 conseillers nommés la Primature et qui alourdissent les charges de l'Etat.»