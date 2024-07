Angola: Le projet « Diversifica Mais » investit 300 millions de dollars dans le corridor du Lobito

Luena — Le Gouvernement angolais prévoit d'investir trois cents millions de dollars, à partir de cette année, pour construire des projets et stimuler l'activité commerciale le long du corridor de Lobito, en particulier dans la région frontalière de Luau, dans la province de Moxico.

« Diversifica Mais » est un projet créé en mars de cette année, financé par la Banque mondiale (BM), et supervisé par le ministère du Plan, qui sera mis en oeuvre sur une période de six ans (2024-2029), en mettant davantage l'accent sur le corridor de Lobito, qui couvre les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico.

S'adressant à la presse à l'issue d'une réunion avec le vice-gouverneur de Moxico pour le secteur économique et social, Víctor da Silva, le porte-parole de l'Unité technique centrale pour la mise en oeuvre du projet, Gonçalo Leitão, a déclaré qu'en plus des régions situées le long du corridor de Lobito, le projet sera également mis en oeuvre dans la région frontalière de Luvo, dans la province du Zaïre.

Il a rappelé que le processus d'évaluation de la qualité de l'infrastructure existante dans la municipalité frontalière de Luau (Moxico) est en cours, afin d'identifier les propriétés nécessaires pour créer les conditions permettant de stimuler le commerce et l'investissement privé. Il a ajouté que cette phase vise à éliminer tous les cas de bureaucratie dans la création ou l'établissement d'entreprises le long du corridor de Lobito.

Une fois que les conditions dans les deux zones frontalières (Luvo et Luau) auront été étudiées, sur la base des informations recueillies, un rapport et un plan d'action seront élaborés et soumis, en accord avec le gouvernement des provinces respectives, au ministère du Plan et à la Banque mondiale.

La municipalité de Luau est située à plus de 360 kilomètres à l'est de la ville de Luena, capitale de la province de Moxico.