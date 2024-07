Angola: Le Chef de l'État salue l'engagement des anciennes administratrices

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a salué mercredi, à Luanda, le « bon travail » réalisé dans les municipalités par les anciennes administratrices d'Andulo (Bié), de Belize (Cabinda) et de Luau (Moxico), qui les ont élevés au rang de gouverneurs.

Le Président s'exprimait lors de la cérémonie de prestation de serment de cinq nouveaux gouverneurs provinciaux, dont quatre femmes, à savoir Celeste Elavoco David Adolfo de Bié, Suzana Fernanda Pemba Massiala de Abreu de Cabinda, Filomena Elizabete Chitula Miza Aires de Lunda Norte, Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa de Cuanza Sul et Pereira Alfredo de Huambo.

À la même occasion, le Président João Lourenço a assermenté la ministre d'État chargée des affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, la ministre de l'Enseignement supérieur, des sciences, de la technologie et de l'innovation, Paula Regina Simões de Oliveira, et le secrétaire d'État chargé de la pêche et des ressources marines, Álvaro da Cunha Cândido dos Santos, la vice-gouverneure de Cuanza Norte pour le secteur politique, social et économique, Constantina Pereira Furtado Machado, et le vice-gouverneur de Cuanza Norte pour les services techniques et les infrastructures, Michel Raimundo Luzolo.

Dans son discours, le Président de la République a déclaré que les gouverneures, qui ont prêté serment pour leur bon travail dans les municipalités où ils travaillent, méritent la confiance de l'Exécutif, soulignant que « le mérite a été récompensé ».

João Lourenço, qui s'est ensuite brièvement entretenu avec les gouverneurs nommés, a fait remarquer que le cas d'un gouverneur qui s'installe dans une autre province suscite parfois des interrogations, en raison des bons résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions dans la région qu'il a quittée.

« Je dis qu'ils partent pour remplir le rôle de pompier. Donc, s'ils ont fait du bon travail là où ils étaient, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils fassent la même chose ou mieux dans les provinces où ils sont maintenant nommés », a-t-il souligné.

La gouverneure de Bié, Celeste Elavoco David Adolfo, qui était auparavant administrateur d'Andulo, remplace Pereira Alfredo, qui a été nommé pour exercer les mêmes fonctions dans la province de Huambo, en remplacement de Lotti Nolika.

L'ancienne administratrice municipale de Belize, Suzana Fernanda Pemba Massiala de Abreu, nommée gouverneur de la province de Cabinda, remplace Mara Quiosa, nommée dans la province de Cuanza Sul, en remplacement de Job Capapinha.

Filomena Elizabete Chitula Miza Aires, nommée gouverneur de Lunda Norte, était auparavant administratrice municipale de Luau, dans la province de Moxico. Elle remplace Odia Paulo Satula Vilarinho.