Angola: L'Assemblée nationale vote définitivement le projet de loi sur les délits de vandalisme

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) procédera jeudi au vote final des projets de loi sur les jeux de hasard et les délits de vandalisme des biens et services publics, qui prévoient une peine maximale de 25 ans.

Le vote aura lieu lors de la septième session plénière de l'Assemblée, qui doit également examiner le projet de loi sur les jeux de hasard, afin d'assurer un développement plus équitable, plus honnête, plus compétitif et plus responsable.

Cette reformulation vise à établir un système juridique pour les jeux de hasard mieux adapté à la régulation et au contrôle de l'activité, tout en sauvegardant la défense des droits constitués et les attentes légitimes des opérateurs de jeux et des joueurs.

En ce qui concerne l'autre projet de loi, l'Exécutif propose des peines allant jusqu'à 25 ans pour les délits de vandalisme de biens publics, en réponse à la forte augmentation de ce phénomène au cours des dernières années. La loi prévoit également des peines de 10 à 15 ans pour la transformation et l'exportation illégales de biens publics, et de 6 à 12 ans pour le recel de biens publics.