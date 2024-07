Angola: La cérémonie d'installation du nouveau conseil d'administration de l'ANGOP

Luanda — Le nouveau Conseil d'Administration de l'Agence Angolaise de Presse (ANGOP) a été installé mercredi, lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira.

Le président du conseil d'administration, Josué Salusuva Isaías, et l'administratrice exécutive de l'administration et des finances, Engrácia Bernardo, celui de contenu, Elias José Tumba, de la technique, João Simão, et du multimédia, Geraldo Ambrósio Quiala, ont été installés au cours de cette cérémonie.

Les administratrices non exécutives Leona Capindissa et Ilda das Dores Fernandes ont également pris leurs fonctions. Dans son discours, le ministre Mário Oliveira a encouragé le nouveau conseil d'administration de l'ANGOP à investir dans la formation continue des professionnels afin de mieux informer les citoyens.

Le responsable a défendu la nécessité de créer les conditions pour la construction du nouveau siège de l'ANGOP, qui fonctionne dans des locaux loués avec des conditions inadéquates. Pour sa part, le président du conseil d'administration de la société, Josué Salusuva Isaías, a déclaré qu'en plus de la construction de nouvelles installations, la priorité sera donnée à l'expansion des services d'information dans tout le pays.

Selon lui, le bâtiment actuel n'offre plus de conditions de travail pour les professionnels, car une grande partie des subventions financières allouées à l'Agence est consacrée à la réhabilitation des locaux. S'adressant à la presse en marge de la cérémonie de prise de fonction, il a déclaré que cette question sera prioritaire, compte tenu du fait que l'Agence ne cesse de se développer, ce qui se traduit surtout par son engagement en faveur des contenus multimédias.

« Nous avons besoin d'espace pour accueillir tous les services dans de meilleures conditions », a déclaré Josué Isaías, qui a indiqué qu'un programme était en cours pour créer des délégations et des sous-délégations de l'entreprise dans différentes régions du pays.

À cet égard, il a souligné les subdélégations dans les municipalités de Soyo, Lobito, Dondo, Matala, Luau et Namacunde, où l'État angolais a de grands projets, depuis les chemins de fer, l'agriculture, l'exploitation minière, l'énergie et le tourisme.

Le nouveau conseil d'administration de l'ANGOP a été nommé par décret présidentiel le 4 juillet dernier. Fondée en 1975, l'ANGOP est la seule Agence de presse du pays. Elle opère dans les 18 provinces du pays et possède des bureaux en Afrique du Sud et au Portugal. Ses services sont diffusés en portugais, en français, en anglais et en espagnol, sous forme de texte, de vidéo et d'audio, ainsi que de photographies et d'infographies.