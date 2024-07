Angola: La FILDA/2024 va mettre en exergue la production agricole familiale

Zango — La production agricole et animale des familles angolaises et des entreprises opérant dans le pays sera l'un des principaux axes de la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA/2024), qui se tiendra du 23 au 28 de ce mois dans la Zone Economique Spéciale (ZES).

C'est ce qu'a annoncé mercredi à Luanda le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, lors du lancement de la plus grande bourse d'affaires du pays. Selon le responsable, la foire, coorganisée avec la société Eventos Arena, est une vitrine économique nationale et internationale, ce qui motive le Gouvernement à inviter la participation massive de tous les agents économiques, qui auront l'occasion de faire des affaires et de signer des partenariats d'affaires. Il a déclaré que les visiteurs et les visiteurs de la foire de cette année « seront surpris par le programme préparé pour un événement de cette taille et avec des thèmes très suggestifs ».

À cette occasion, la secrétaire d'État à l'Industrie et au Commerce, Augusta Fortes, a indiqué que le programme comportait deux grands moments : Le Forum Angola/Portugal, auquel participera le Premier ministre portugais, ainsi que le Forum Macao et Pays de Langue Portugaise, où deux accords seront signés, l'un avec l'Institut pour le Développement Industriel et l'Innovation (IDIA) et l'autre entre l'Association Industrielle de l'Angola (AIA) et la Confédération Portugaise des Entreprises.

Elle a également indiqué que la foire servirait à débattre des questions liées à l'octroi de licences pour l'activité commerciale et industrielle, ainsi qu'à analyser le rôle de l'Institut national de soutien aux petites et moyennes entreprises (INAPEM) et les initiatives visant à stimuler l'économie et le tourisme.