Congo-Kinshasa: JO Paris 2024 - Arnold Daso Kisoka porteur de la Flamme à Villers-Cotterêts

Encouragé par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, et l'ambassadeur Émile Ngoy Kasongo, le porte-étendard de la République démocratique du Congo (RDC) aux Jeux olympiques (JO) de Paris, le judoka Arnold Kisoka, devient le premier porteur de la Flamme de son pays.

C'est un double symbole du passage de témoin vécu à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, le 17 juillet, lors de la cinquante-neuvième étape du passage de la Flamme olympique. Sa transmission entre le judoka congolais et la championne de tir, Elmira Karapetyan, sous le regard bienveillant de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra; de son homologue Didier Budimbu; de l'ambassadrice d'Arménie en France,Hasmik Tolmajian; de celui de la RDC, Émile Ngoy Kasongo; de la coordinatrice Nadine Tshilombo et son équipe; des membres du Comité olympique et de ceux de la diaspora, a constitué, en même temps, un passage de témoin entre la RDC, pays organisateur des Jeux de la Francophonie l'année dernière, et l'Arménie, prochaine nation à les organiser.

Une occasion symbolique de rappeler au monde le rôle de la France pour le rayonnement de la langue française au coeur de l'olympisme et son attachement à la Francophonie entre amitié, solidarité et fraternité. En ce qui concerne le porte-étendard du Congo dans ces jeux, il entre dans l'histoire du Relais de la Flamme, magnifique moment d'ouverture, de transmission et de partage. Il devient le premier porteur de la Flamme olympique de la RDC.

%

« Je suis très heureux d'entrer dans l'histoire des Jeux olympiques comme étant le premier Congolais à porter la Flamme olympique. C'est un grand privilège qui n'est pas donné à tout le monde», s'est réjoui Arnold Kisoka, sélectionné par le Comité olympique de son pays.

C'est la première fois également qu'il participera aux JO dans la discipline du judo, dans la catégorie des -60 kg. À 23 ans, il compte déjà à son palmarès un titre de champion d'Afrique de la spécialité en 2022, une médaille de bronze dans la catégorie 60 kg, lors des 9es Jeux de la Francophonie tenus à Kinshasa en 2023. Il a également remporté la médaille d'argent à l'Open de Luanda, au début de cette année.

À la veille de ce relais de la Flamme, avec le partenariat de Safricode, Émile Ngoy Kasongo avait reçu à la Maison du Congo les athlètes congolais qualifiés aux Jeux. « Le fait de venir participer, c'est déjà une victoire », les avait-il encouragés, leur demandant de faire la fierté de leur président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.