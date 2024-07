Afrique: Liaisons aériennes avec le continent - Les dix corridors au potentiel quasiment inexploité

Une étude d'Airbus met en avant le potentiel inexploité d'un certain nombre de routes aériennes reliant l'Afrique au reste du monde. Leur ouverture pourrait apporter des bénéfices économiques substantiels aux régions concernées, tout en offrant de nouvelles opportunités de croissance aux compagnies aériennes.

Selon une étude d'Airbus, dix routes aériennes reliant l'Afrique au reste du monde demeurent inexploitées, malgré un potentiel de trafic substantiel. Parmi ces routes non desservies identifiées, on peut citer Lagos au Nigeria, le Cap en Afrique du Sud, Nairobi au Kenya. Pour tirer parti de ces opportunités, l'étude invite les compagnies aériennes à disposer d'avions adaptés en termes de capacité et de performances.

Les principales routes identifiées sont Harare-Londres (8 300 km), Johannesburg-Mumbai (6 970 km), Lagos-New York (8 480 km), Lagos-Toronto (8 960 km), Lagos-Houston (10 470 km), Entebbe-Londres (6 480 km), Lagos-Manchester (5 230 km), Le Cap-Bruxelles (9 540 km), Durban-Londres (9 520 km) et Nairobi-Washington (12 150 km). Ces liaisons présentent des volumes de trafic prometteurs, avec des projections allant jusqu'à 4842 passagers par jour dans chaque sens pour Harare-Londres d'ici à 2026. Entre autres avantages qu'offrirait l'ouverture de ces routes, l'on peut citer une connectivité accrue avec le reste du monde, une réduction des temps de voyage, un coup de fouet au tourisme et aux échanges économiques et commerciaux, des investissements étrangers.

%

De plus, les compagnies aériennes pourraient tirer parti de ce marché inexploité en capturant une partie substantielle du trafic projeté, estimée à 70%, selon l'étude. Ces liaisons renforceraient également les liens entre les diasporas africaines et leurs pays d'origine, stimulant ainsi les voyages familiaux et les échanges culturels. Cependant, des défis subsistent, notamment la nécessité d'obtenir les autorisations réglementaires, de garantir la viabilité financière des opérations et de surmonter les obstacles saisonniers. Les compagnies aériennes devront également faire face à une concurrence accrue sur certaines routes.

10 routes aériennes affichant des taux de croissance du trafic passager relativement faibles

Route aérienne

Distance orthodromique (en km)

Croissance du nombre de passagers de 2015 à 2019 (en %)

Harare - Londres

8 300

2.3

Johannesburg - Mumbai

6 970

2.3

Lagos - New York

8 480

2.4

Lagos - Toronto

8 960

12.8

Lagos - Houston

10 470

0.7

Entebbe - Londres

6 480

-5.5

Lagos - Manchester

5 230

7.2

Cape Town - Bruxelles

9 540

5.4

Durban - Londres

9 520

8.9

Nairobi - Washington

12 150

9.6