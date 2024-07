Angola: Les nouvelles gouverneures provinciales veulent donner la priorité au secteur social

Luanda — Les nouveaux gouverneurs des provinces de Bié, Cabinda, Lunda Norte, Cuanza Sul et Huambo, investies mercredi, ont exprimé mercredi leur désir d'améliorer les infrastructures sociales durant l'exercice de leurs nouvelles fonctions, pour mieux servir la population. Se confiant à la presse, après la cérémonie d'investiture, la gouverneure de Bié, Celeste Elavoco David Adolfo, a déclaré qu'elle travaillerait à améliorer les conditions de vie de la population de la région, ce qui est l'une des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, elle a déclaré qu'elle poursuivrait les projets en cours pour le développement de la province, avec un accent particulier sur la réhabilitation des routes et des équipements d'approvisionnement en eau et en énergie dans toutes les municipalités.

Celeste Adolfo a profité de l'occasion pour exprimer sa solidarité avec les familles qui ont perdu leurs proches dans l'accident de la route survenu récemment dans cette province, où 15 personnes sont mortes et 30 ont été blessées. Pour sa part, Suzana Fernanda Pemba Massiala de Abreu, gouverneure de Cabinda, a déclaré que l'objectif était de travailler avec tous les citoyens pour continuer sur la voie du développement socio-économique de la province. Mara Quiosa, qui a quitté la province de Cabinda pour diriger les destinations de Cuanza Sul, a informé que l'une des mesures prioritaires est d'identifier les principales préoccupations de la population.

%

Pour la gouverneure, les secteurs de l'éducation, de la santé, ainsi que la construction d'infrastructures mériteront une attention particulière. Également investi comme gouverneur de Huambo, après avoir occupé le même poste à Bié, Pereira Alfredo a souligné que l'attention est concentrée sur le dialogue avec la population pour planifier de nouvelles actions visant le développement de la région. Aujourd'hui (mercredi), le Président de la République, João Lourenço, a installé les des nouveaux gouverneurs provinciaux, dont quatre femmes, à savoir les gouverneures de Bié, Celeste Elavoco David Adolfo, de Cabinda, Suzana Fernanda Pemba Massiala de Abreu, de Lunda Norte, Filomena Elizabete Chitula Miza Aires, de Cuanza Sul, Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa, et de Huambo, Pereira Alfredo.

A la même occasion, le Chef de l'État a investi la ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Paula Regina Simões de Oliveira, la secrétaire d'État chargée de la Pêche et des Ressources marines, Álvaro da Cunha Cândido dos Santos, la vice-gouverneure de Cuanza Norte pour le secteur politique, social et économique, Constantina Pereira Furtado Machado et le vice-gouverneur de Cuanza Norte pour les services techniques et les infrastructures, Michel Raimundo Luzolo.