Soudan: AE - La milice des FSR poursuit son plan malveillant pour provoquer la famine au pays

Port-Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a publié mardi un communiqué dans lequel il déclare : « La milice terroriste FSR, sous la supervision de ses sponsors régionaux, poursuit son plan malveillant visant à provoquer la famine dans le pays, en perturbant délibérément et systématiquement l'activité agricole dans les zones de production alimentaire, intimidant les agriculteurs et détruisant les infrastructures du secteur agricole, ainsi que le pillage des machines agricoles, des semences et des récoltes des saisons d'hiver et d'été.

Le ministère a ajouté : "Le but ultime du plan est d'évacuer les zones de production de leurs habitants et de les remplacer par des miliciens et des mercenaires étrangers".

Le ministère a expliqué qu'« en raison de cette campagne terroriste, la production a été perturbée dans certaines parties du projet de Gezira pour la première fois en cent ans, en plus de menacer la saison agricole dans les États de Sennar et Nil Bleu et le domaine agricole 'Al-Rahad' dans lEtat de Gezira."

Le ministère des AE a porté la responsabilité principale de la création et de la planification de cette crise sur « la milice terroriste 'Les Daglo' et les pays qui la soutiennent ».

Le communiqué a conclu en disant : "Le gouvernement du Soudan appelle la communauté internationale et régionale à rappeller ce plan-là (FSR), ainsi que la nécessité de confronter ceux qui sont à l'origine de ce plan visant à affamer et à appauvrir le peuple soudanais"./ OSM