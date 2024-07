Ethiopie: L'initiative « Dine for Nation » fait des progrès significatifs dans le développement des destinations touristiques - Bureau du PM.

Addis Abeba — L'initiative « Dine for Nation » du Premier ministre Abiy a fait des progrès significatifs dans le développement des destinations touristiques du pays, selon le Bureau du Premier ministre.

Le bureau a mentionné les destinations touristiques construites grâce à l'initiative telles que Halala Kella, Chebera Churchura, Wonchi et Gorgora, chacune mettant en valeur les richesses naturelles uniques de leurs régions respectives.

On dit que ces efforts visent à stimuler le tourisme, à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie dans les communautés environnantes, tout en donnant la priorité à la durabilité et à la préservation de l'environnement.

Le tourisme joue un rôle crucial dans l'économie mondiale, générant d'importantes recettes en devises et soutenant des millions d'emplois dans le monde.

En Éthiopie, le tourisme est la pierre angulaire du programme gouvernemental de réforme économique locale, constituant l'un de ses cinq piliers clés.

Des initiatives telles que « Dine for Nation » du Premier ministre Abiy visent à développer et à moderniser les destinations afin de catalyser le secteur touristique, d'attirer davantage de visiteurs, de stimuler la croissance économique et de favoriser les opportunités d'emploi.

L'inauguration du resort Gorgora témoigne de l'engagement du Premier ministre Abiy Ahmed à développer quatre destinations de classe mondiale dans le cadre de l'initiative « Dine For Ethiopia » et marque sa réalisation comme promis en 2020.

Sa vision s'est depuis élargie pour inclure l'ambitieux projet phare « Dine for Generations », qui vise à développer sept sites supplémentaires actuellement en construction.