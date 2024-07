Maroc: Casablanca - Ouverture de l'exposition de fossiles archéologiques restitués au pays à l'espace archéologique Sidi Abderrahmane

Casablanca — L'exposition de fossiles archéologiques restitués au Maroc après avoir été illicitement exportés, a été ouverte, mercredi au site archéologique Sidi Abderrahmane à Casablanca.

Cette exposition donne à découvrir une collection de fossiles importants, parmi lesquels une crâne de crocodile récupérée des États-Unis datant de 56 millions d'années, des spécimens de trilobites et de dents de requin récupérés du Chili datant d'environ 500 millions d'années, et un fossile représentant une espèce de crocodilien récupéré d'Allemagne datant d'environ 200 millions d'années.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que, dans le cadre de plusieurs accords signés avec des pays amis, notamment les États-Unis, le Chili et l'Allemagne, des fossiles d'importance scientifique, historique et culturelle ont été récupérés, indiquant que ces fossiles sont exposés dans l'espace archéologique Sidi Abderrahmane pour faire connaître aux citoyens et aux visiteurs l'histoire ancienne et riche du Royaume du Maroc.

Il a également affirmé que le ministère travaille en coordination avec les chercheurs et les archéologues marocains pour rapprocher les concepts des espaces écologiques des citoyens, en animant ces espaces pour attirer l'attention des jeunes et des générations montantes et les initier à ce domaine riche qui met en évidence l'antiquité et l'histoire du Royaume, précisant que cela commencera par la ville de Casablanca avant de s'étendre aux autres sites et espaces archéologiques dans les autres régions du pays.

Dans une déclaration à la presse, Nabilla Rmili, présidente du Conseil de la Commune de Casablanca, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Commune de Casablanca et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, visant principalement à renforcer la scène culturelle de la ville, notant que cet espace archéologique constitue une valeur ajoutée pour les habitants de Casablanca, leur permettant de découvrir de près l'histoire ancienne de la ville de Casablanca en particulier, et du Maroc en général, à travers les fossiles exposés.

De son côté, le directeur de l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Abdeljalil Bouzouggar a souligné que l'inauguration de cette exposition est une occasion de célébrer le retour et la restitution de plusieurs ossements d'animaux qui avaient été exportés illégalement vers l'Allemagne, les États-Unis et le Chili, ajoutant que ces fossiles récupérés sont très importants car ils comprennent une collection d'animaux éteints, tels que des types de dinosaures, des crocodiles et certaines créatures marines.

Par ailleurs, il a mentionné que le site de Sidi Abderrahmane, qui accueille cette exposition, est un site archéologique important non seulement pour l'histoire ancienne de la ville de Casablanca, mais aussi pour l'histoire du Maroc et de l'Afrique du Nord.

La cérémonie d'inauguration, qui a notamment vu la présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Maroc, de l'ambassadeur du Chili au Maroc, du secrétaire général de la Wilaya de la région Casablanca-Settat, ainsi que de plusieurs personnalités du monde politique, artistique et culturel, a été marquée par le lancement d'un spectacle de drones lumineux, dans le cadre de l'événement "Nostalgia - Émotions d'antan" lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans plusieurs villes.

Le site archéologique de Sidi Abderrahmane à Casablanca accueillera jusqu'au 21 juillet ces spectacles lumineux impressionnants visant à raviver le patrimoine et l'histoire d'une manière nouvelle et innovante.

Il est à noter que Casablanca est la cinquième ville à accueillir les spectacles de "Nostalgia - Émotions d'antan" après Rabat, Marrakech, Tanger et Chefchaouen.