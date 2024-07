Maroc: Programme de 'Renforcement des Talents Digitaux à l'horizon 2027' - Réunion du Comité de pilotage conjoint

Rabat — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui et la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour ont présidé, mercredi, une réunion du comité de pilotage pour le suivi de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la convention-cadre "Renforcement des Talents Digitaux à l'horizon 2027".

Ce programme a pour objectif d'augmenter les effectifs des inscrits et des diplômés en numérique dans les universités publiques marocaines et d'adapter l'offre de formation aux besoins du marché d'emploi et aux demandes des investisseurs dans le secteur numérique et des technologies de l'information, indique un communiqué conjoint.

A cette occasion, M. Miraoui, cité dans le communiqué, a rappelé que le capital humain est au coeur du développement national, insistant sur l'importance de valoriser les compétences, les talents et les potentiels individuels pour soutenir le développement économique du pays.

Il a également mis en avant la mobilisation effective de toutes les universités publiques en termes de potentiel humain et de moyens matériels pour atteindre les objectifs de ce programme, dans le cadre des conventions signées entre les universités et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.

Pour sa part, Mme Mezzour a précisé que ce programme vise à renforcer les compétences des jeunes talents et à répondre aux besoins du marché, soulignant que son département table sur le capital humain pour dynamiser l'économie nationale.

Selon la ministre, investir dans le développement des compétences et des capacités des jeunes est essentiel pour stimuler l'innovation et la croissance, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui a appelé à mettre à profit le développement numérique.

Tenue en présence des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, cette réunion a été l'occasion de présenter l'état d'avancement de l'exécution des engagements.

Dans ce sens, il convient de noter que toutes les universités publiques ont réalisé leurs engagements contractuels en termes de montée des effectifs inscrits. Le nombre des nouveaux inscrits dans les filières du Digital est passé de 10.712 à 21.125, soit une augmentation de plus de 97% entre 2022/2023 et 2023/2024.

L'offre de formation des universités publiques a également été adaptée. Elle compte aujourd'hui 393 filières en Numérique, dont 183 nouvellement accréditées.

Ces avancées confirment la mobilisation des deux parties et leur engagement résolu en faveur de la promotion des compétences numériques et de l'innovation technologique pour réussir le chantier de la transition numérique du Maroc, conclut le communiqué.