Sénégal: Données sur le changement climatique - Le ministère de l'Economie et les acteurs partagent leurs expériences

Le secrétaire général du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a présidé, le mardi 16 juillet 2024, l'atelier régional sur le renforcement des écosystèmes de données sur le changement climatique.

Selon une note d'information, cette rencontre a pour objectif de partager les résultats des collaborations entre , le ministère chargé de l'Environnement, l'Initiative Paris21 et d'autres partenaires au développement sur les données sur le changement climatique et d'explorer les possibilités d'un soutien stratégique à plus grande échelle au Sénégal et dans la région.

Profitant de l'occasion, le Secrétaire général Mouhamadou Bamba Diop, qui avait à ses côtés ses homologues de l'Environnement et de la Santé, en plus du directeur général de l'Ansd, a rappelé que le Sénégal s'est engagé, depuis deux décennies, dans une série de réformes visant à renforcer son système statistique national (Ssn).

Le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération a soutenu, en outre, qu'à travers les politiques nationales de développement, le Sénégal a fixé un nouveau cap en misant sur la transformation systémique, pour atteindre une croissance forte, soutenue et durable. Il indique d'ailleurs que cette transformation ne pourra être appréhendée qu'avec des statistiques exhaustives à jour et fiables pour la prise de décision.

Toujours selon Mouhamadou Bamba Diop, cette ambition ne sera réalisable qu'avec une stratégie cohérente de développement de la statistique qui implique tout le monde et met à profit le fulgurant développement des Tic avec la prise en compte de l'avènement du Big Data, de l'Open Data, de l'intelligence artificielle (IA) entre autres.