Congo-Kinshasa: Nord-Ubangi - La ville de Gbadolite menacée d'enclavement (Société civile)

La ville de Gbadolite, chef-lieu du Nord-Ubangi, est actuellement menacée d'être coupée du reste de la région, a alerté, mercredi 17 juillet, le président du Cadre de concertation de la société civile de cette ville, Taylor Taima. Selon lui, la situation est grave en cette saison de pluie.

Les bourbiers et la boue couvrent la route nationale 24(RN24) et empêchent le trafic entre Gbadolite et Yakoma d'une part ; et d'autre part, entre Gbadolite et Businga. Ce dernier tronçon est l'épine dorsale de l'économie de la province, indique cet activiste de la société civile.

« Même ce matin, il a plu sérieusement-la. Il y avait une trêve de deux semaines, maintenant ça a repris avec beaucoup de force. Donc la RN 24, de Bomanza jusqu'à Yakoma, ça ne va pas. Du côté de Kotakoli on ne va pas passer, du côté Yakoma-Gbadolite, ça ne va pas non plus ! Et puis Businga-Gbadolite, n'en parlons pas ! Donc la situation est très grave » alerte-t-il.

Et de poursuivre : « Les usagers de la route abordaient le tronçon au moment où il y avait un peu de sècheresse. Il n'y avait que des trous, des ravins pour passer. Mais, pour le moment, comme il y a de la boue partout... D'ailleurs ça fait deux, trois jours, les commerçants ont dit qu'ils ne vont plus mettre leurs véhicules sur cet axe. Donc nous serons bloqués, enclavés ».

Taylor Taima rapporte en outre que le 2e vice-président du Cadre de concertation de la société civile, l'abbé Mbimba qui est actuellement à Businga fait état de vétusté de cette route. Ce dernier devrait faire route jusqu'à Loko à pied avec les enfants vacanciers.

Le tronçon Businga-Gbadolite, long d'environ 140 kilomètres, est la principale voie d'approvisionnement du chef-lieu de la province. Plusieurs habitants de la ville craignent bientôt la pénurie des produits de première nécessité sur le marché et interpellent le Gouvernement central.