Madagascar: Concert - Un voyage musical vers les années 2000

Le 28 juillet au Palais des sports Mahamasina, les artistes célèbres des années 2000 feront leur retour sur scène pour revivre les moments inoubliables de cette époque. «Nous allons nous souvenir ensemble du bon vieux temps», déclare un membre du groupe Unik lors d'une conférence de presse hier à Andraharo.

Ils seront de retour sur scène après des années d'absence lors du spectacle «Generation 2000's» au Palais des sports Mahamasina, à 14 heures. Cette deuxième édition promet de raviver les tubes très célèbres des années 2000, avec des artistes emblématiques tels que Joy K, Unik, Tovo J'Hay, Zay, Raboussa, Spydee et Titi. Chaque artiste aura quarante-cinq minutes sur scène pour interpréter ses meilleurs titres des années 2000.

Retrouvailles

« Avec la même ambiance, la même façon, le même arrangement, tout comme la version originale. J'ai très hâte de retrouver mes fans, car cela fait 17 ans que nous ne nous sommes pas vus », souligne Joy K, arrivé au pays ce lundi avec sa famille. « À part Unik et Joy K, qui ne sont pas apparus sur scène depuis longtemps, les autres artistes ne chanteront que leurs titres célèbres des années 2000.

Il n'y aura pas de nouveaux titres ni de morceaux postérieurs aux années 2000 », précise Sylvano Ratsimandresy lors de la conférence de presse à Andraharo, organisateur au sein de SR Event en collaboration avec Telma Madagascar. « 2000 a marqué mes débuts sur scène. L'ambiance en 2000 était si particulière. Donc, je vais chanter les titres qui m'ont fait connaître », confirme Raboussa.

Tous les titres seront interprétés avec des musiciens en live, sans DJ. La sonorisation et les lumières seront assurées par l'équipe de Nyr Image, avec une scène orientée vers l'ouest, face aux fanzones et au centre du public des côtés gauche et droit du Palais des sports Mahamasina.

« Je suis monté sur scène pour la première fois en 2000 et depuis, Tovo J'Hay est toujours là. J'étais déjà présent lors de la première édition et pour cette deuxième édition, je serai encore là », ajoute Tovo J'Hay. Cet événement offre l'opportunité de redécouvrir et de revivre la magie des années 2000 en présence des artistes célèbres de l'époque, sur scène.