Madagascar: Rugby à XV - Top 12 - Lutte à distance entre FT Manjakaray et Cosfa

Les deux mastodontes du rugby masculin, FT Manjakaray et Cosfa, sont les deux favoris des matchs qui se tiendront ce dimanche, face à leurs adversaires respectifs.

Après un arrêt d'un peu plus d'un mois du championnat national du rugby à XV de première division masculine, appelé aussi Top 12, les équipes reprennent le jeu dès ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka. Le FT Manjakaray affrontera l'US Ankadifotsy à partir de 11 heures, tandis que le Club omnisport des forces armées affrontera TFMA Ankasina à partir de 15 heures.

Dans la lutte à distance entre le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre et premier du classement provisoire, et Cosfa, vice-champion 2023 et deuxième du classement provisoire après la troisième journée, l'enjeu de la rencontre de dimanche est de savoir qui entre les deux clubs sera à la tête du classement provisoire à l'issue de la quatrième journée.

Dans la rencontre opposant le FTM ou Fikambanan'ny Tanoran'i Manjakaray contre l'Union sportive d'Ankadifotsy ou USA, les Dakarois (appellation donnée aux joueurs de FTM) partent largement favoris, parce que dans les histoires de rencontre entre les deux clubs, les joueurs d'Ankadifotsy n'ont jamais connu une issue heureuse à chaque fin du match : le 20 avril 2023, le club du FTM s'est imposé sur le score de 75-19 au Top 20 et avait encore surclassé l'US Ankadifotsy le 9 juillet 2023 sur le score de 52-8.

%

En embuscade

Cette année, le club du FT Manjakaray domine sans partage le leader du championnat. Il inflige toujours des scores fleuves à ses adversaires à chaque match joué à Andohatapenaka. Face au rouleau compresseur des Dakarois, les rugbymen d'Ankadifotsy doivent montrer un autre visage, ce dimanche, pour éviter les raclées.

Quant au Club omnisport des forces armées, il se place en embuscade derrière le FT Manjakaray en se plaçant deuxième du classement provisoire après trois journées de compétition. Avec un goal-average de +127 (+169 pour FTM), les militaires visent à reconquérir le titre national cette année. Le match contre TFMA Ankasina ce dimanche à partir de 15 heures est un gros test pour eux. Sur les trois matchs joués depuis le début du championnat, les militaires sont un peu dans le dur. Ils ne dominent pas facilement leurs adversaires comme ils avaient fait ces trois dernières années.

Rija Randrianarison, le coach du Cosfa, a expliqué que « pour le match de dimanche, nous sommes prêts. Le Cosfa et le TFMA ne se rencontrent pas souvent mais on tâchera de marquer le plus de points possible pour obtenir des bonus », conclut-il. Le club de TFMA Ankasina se place troisième du dernier classement provisoire sorti le 28 juin.

Calendrier du dimanche :

09h : SCB vs FTM (dames), 11h : Uscar vs FTBA, 13h : FTM vs USA, 15h : Cosfa vs TFMA. Donné Raherinjatovo