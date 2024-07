Madagascar: Taxi pas be...te

L'achat des tickets de taxi-be se fera bientôt par un Terminal de Paiement Électronique. Non, il ne s'agit ni d'un rêve ni d'un canular. L'info est sérieuse et pourrait sonner le glas à toutes les indisciplines des transporteurs en commun ainsi qu'au mépris envers les passagers.

Les propriétaires de véhicules ne se feront plus avoir au niveau des recettes souvent amputées par le chauffeur et son aide. Une meilleure gestion sera possible grâce à ce système. Les passagers n'auront plus à avoir affaire aux aides-chauffeurs, lesquels font souvent exprès de ne pas rendre la monnaie. On en finira avec la collecte des frais, source de dérangement des usagers du transport en commun. Tout le monde peut ainsi y trouver son compte, sauf le chauffeur et son aide dont la tâche est réduite à la conduite.

Pour le moment, on peut dire que le système est en phase d'essai, mais plus tard, on devrait l'inscrire dans le cahier des charges des transporteurs en commun. Reste à espérer que les coopératives, comme les usagers, seront convaincus par ce progrès.

Dans le passé, les bus des coopératives d'État comme Fibata, Fima et Antafita avaient utilisé le composteur de billets, mais cela n'a pas duré devant l'indiscipline générale et une attitude réfractaire à tout changement. Les bousculades monstres dans le transport en commun à l'époque ont fini par mettre un terme à ce système, et on est revenu à une pratique traditionnelle.

%

Puis, de 2002 à 2009, les transporteurs en commun étaient soumis à un régime disciplinaire concernant la tenue, le respect des arrêts et le temps d'arrêt. Des contrôleurs en scooter étaient aux trousses des taxis-be. Les conducteurs récalcitrants se faisaient immédiatement verbaliser avec une mise en fourrière du véhicule. Puis, c'est le retour à l'anarchie généralisée dans le monde du transport en commun. C'est le chacun fait ce qui lui plaît. Toute tentative de changement et d'amélioration du service est systématiquement rejetée.

Il a donc fallu que les coopératives elles-mêmes réalisent la nécessité d'une nouvelle organisation pour améliorer le service pour que les mauvaises habitudes s'estompent. Les taxis-brousse ont été les premiers à offrir un confort minimum aux passagers en construisant des infrastructures adéquates dans les gares routières avec les formalités appropriées qui vont avec. Les passagers sont mieux traités et les rabatteurs ont disparu. Un nouveau pas pourrait être franchi avec l'utilisation du TPE. Et le voyage vers le progrès n'est peut-être pas fini.