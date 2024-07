Madagascar: Échanges - Les relations commerciales franco-malgaches tiennent le cap

Le poids du commerce entre l'Hexagone et la Grande île s'est chiffré à un milliard d'euros en 2023. Des chiffres similaires à ceux enregistrés en 2022, où ce volume d'échanges commerciaux a dépassé le cap du milliard d'euros.

« Le volume de nos échanges a largement dépassé et pour la deuxième année consécutive, le chiffre d'1 milliard d'euros en 2023 » a affirmé Arnaud Guillois, ambassadeur de France. Sur ces deux années, les échanges commerciaux ont gagné 28% en volume. Ces échanges sont le fruit de stratégies bien organisées entre les deux pays. En effet, l'année précédente, plus de sept cent projets ont été réalisés et plus de vingt-cinq nouveaux partenariats ont été signés entre la France et Madagascar.

Il y a également le poids des entreprises françaises présentes dans la Grande île. « Je suis fier que les entreprises françaises soient parmi les principaux investisseurs dans la Grande Île et que, outre leur engagement fort en matière de RSE, soient créatrices de dizaines de milliers d'emplois et contribuent ainsi quotidiennement à la création de valeur et au renforcement des compétences qui concourent à la croissance du pays », avait souligné le diplomate français lors de son allocution à la résidence de France à Ivandry, le 12 juillet dernier.

Ces entreprises sont pour la plupart membres de la Chambre de Commerce France Madagascar. Selon les statistiques de cette organisation, les entreprises françaises sont assez présentes dans le tissu économique local. Cette organisation regroupe, en effet, plus de quatre cents entreprises à l'heure actuelle dont 28% sont des grandes entreprises, 58% des moyennes et 14% de très petites entreprises.

Selon les données disponibles, la France s'est hissée au second rang de la liste des clients de Madagascar. Elle importe une grande partie des produits agricoles du pays, ainsi que le textile. En 2022, le total des importations de produits malgaches en France se totalise à 700 millions d'euros, soit une hausse de 33% par rapport aux exercices précédents. Dans son discours, l'ambassadeur a néanmoins réaffirmé l'engagement de son pays à «encourager les réformes structurelles» entamées par le gouvernement malgache, mais aussi à soutenir la croissance économique de la Grande île.