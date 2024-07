Afrique de l'Est: Concours Hip-Hop - Un participant exclu du déplacement à Maurice

Fabio Joséa Rakotoarison, alias Fabyo Kydo, n'a pas pu se rendre à Maurice avec les deux autres représentants pour le festival Bouzé, qui a débuté hier et se déroule jusqu'à dimanche. L'équipe est là pour affronter d'autres équipes de l'océan Indien.

Tandis que Mauricio Angelukah Françoisy Rehava, dit Loup-Kass, et Annie Onitiana Andrianantenaina, surnommée Petit-Coca, ont pris leur vol pour Maurice avant-hier, accompagnés du représentant de la Fédération de Hip Hop et danse urbaine de Madagascar, Fabyo Kydo a dû rester à Madagascar. « À la dernière minute à l'aéroport, la Fédération a annoncé que chacun devait payer son billet d'avion. Fabyo Kydo n'était pas préparé à cela, car avant la compétition nationale, la Fédération avait assuré que tous les billets d'avion de la délégation malgache seraient pris en charge.

Fabyo Kydo a donc fait demi-tour avec Bibrock, le guest de l'équipe malgache », raconte Njiva Rakotomahafaly, dit Kenji, le manager de Fabyo Kydo.

Silencieuse

Bibrock, quant à lui, explique : « Je viens d'Ambositra et me suis déplacé jusqu'à Tana, en pensant que la Fédération paierait mon voyage. Cependant, à 15 heures, deux heures avant le départ prévu, la Fédération a changé d'avis et a annoncé que tout le monde devait payer son billet d'avion. Je n'avais pas l'argent nécessaire, donc je suis rentré chez moi. J'avais tellement espéré que Madagascar décrocherait le titre de champion de l'océan Indien ». Contactée, la Fédération n'a pas fourni d'explications, et les discussions ont enflammé les groupes de Hip-Hop sur Facebook, où le mécontentement face à cette situation grandit.

Même parmi les participants, la Fédération reste silencieuse. «Nous ne comptons plus sur la Fédération pour le voyage de Fabyo Kydo. Nous allons utiliser nos propres moyens pour qu'il puisse se rendre à Maurice avant dimanche. Demain (hier), ce ne sera pas possible, mais avant samedi, nous ferons tout notre possible pour trouver une solution, car la compétition aura lieu dimanche », conclut Njiva Rakotomahafaly.